На днях Валерия опубликовала у себя в Инстаграме фотографию с двумя маленькими детьми, которые очень похожи на ее мужа Иосифа Пригожина. Этот снимок ввел в заблуждение многих поклонников певицы, которые принялись гадать, чьи же это малыши на самом деле.

1 2 3 ... 15 Иосиф Пригожин рассказал, с чьими детьми сфотографировалась его жена Валерия









Недавно 49-летняя Валерия удивила фанатов кадром с двумя милыми карапузами. Поклонники артистки даже предположили, что они с 48-летним мужем Иосифом Пригожиным втайне от всех стали родителями. Музыкальный продюсер и сам ранее выкладывал в соцсети нежное фото с невероятно похожими на него малышами, что и натолкнуло подписчиков на мысль о пополнении в семье.



На днях Пригожин наконец расставил все точки над i в эпопее с отцовством. Супруг Валерии рассказал журналистам издания «Комсомольская правда» о том, что загадочные малыши не приходятся ему родными детьми, хотя они с женой были бы счастливы вновь стать родителями. Кроме того, продюсер отметил, что ребята и не его внуки, как многие решили.

«Это не мои внуки, но эти дети нам не чужие. Это наши дальние родственники, у них родились дети. Я зашел к ним в гости. Это дети детей, которых мы вырастили», — пояснил Иосиф Пригожин. «Это не мои внуки, но эти дети нам не чужие. Это наши дальние родственники, у них родились дети. Я зашел к ним в гости. Это дети детей, которых мы вырастили», — пояснил Иосиф Пригожин.

Впрочем, продюсер Валерии согласился с тем, что двойняшки очень похожи на него. Общие черты он списал на кавказское происхождение и родственные связи.