Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик больше не скрывают, что в их семье произошло пополнение. Супруги принимают поздравления от поклонников и потихоньку делятся подробностями радостного события.
Конечно же, многие фанаты актера живо интересуются тем, как его дочь появилась на свет. Одни считают, что Эманнуил Гедеонович и его жена обратились к услугам суррогатной матери. Другие же придерживаются мнения, что Ирина сама родила девочку. Тем более что в СМИ начала появляться информация о том, что супруга народного артиста сделала ЭКО. Якобы ранее Млодик не решалась на эту процедуру из-за проблем со здоровьем.
Жена звезды картины «Чародеи» неохотно высказывается об этом событии. Тем не менее журналистам издания «Комсомольская правда» удалось узнать у нее некоторые подробности. Ирина заявила, что сурмаму они с супругом не нанимали: «Сама родила, извините, много звонков».
Интересно, что новостью о пополнении в семье актер и его жена не делились даже с друзьями. Так, например, телеведущий Олег Марусев был в шоке, когда узнал об этом от журналистов. «У Ирины и Эммы родилась дочь? Вы шутите? Я недавно видел Ирочку, не заметил, что она в положении», — поведал Марусев. А вот подруга супругов Азима Петренко обо всем знала. Женщина сообщила, что собирается навестить молодых родителей и их дочь, как только та окрепнет.
56-летняя жена Эммануила Виторгана заявила, что сама родила дочь
Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик больше не скрывают, что в их семье произошло пополнение. Супруги принимают поздравления от поклонников и потихоньку делятся подробностями радостного события.
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Вот делать роженице больше нечего, как самой трубки брать и с журналистами обсуждать "много звонков". Зачем из людей идиотов делать?
Я догадалась. Невестка хамкнула : "Вот родите своего , его и воспитывайте! ", и теперь Виторганы , запершись в квартире, троллят всех.
Лишь бы у новоиспеченной мамы молоко не пропало на нервной почве от звонков журналистов
Где проходит Собчак, люди дуреют и теряют последний рассудок.
Ну вот зачем обманывать? Сама родила . Бред же полнейший. Лучше б не позорилась.
старческий маразм. бедная дочь...
Сама родила, даже сама в это поверила)
Молодые родители - никого не тошнит от этого? И Эмма то же хорошо, кто рожал , сразу вопрос.
Дебелизм плнейший. Жаль малыша, родители-старики, вокруг все с недоверием, да и как складывается судьба у суррогатных малышей еще непонятно. Все таки это не естесвтенно, а все что не естественно, то рано или поздно природа заберет свое, мое мнение. Но крошке все таки желаю счастья и здоровой жизни. Прости , господь, подобных горе-родителей, в маразме, не ведают что творят.
Сама родила в 56?смешно,там климакс давно уже. Маликова хоть правду про суррогатку сказала, а эта врет. Зачем???