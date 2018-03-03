На днях стало известно о том, что 78-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом. Поклонники актера и его супруги гадали, как появилась на свет их дочь. 3 марта Ирина Млодик расставила все точки над i.



1 2 3 ... 15 Жена Эммануила Виторгана поделилась подробностями появления на свет их дочери

Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик больше не скрывают, что в их семье произошло пополнение. Супруги принимают поздравления от поклонников и потихоньку делятся подробностями радостного события.



Конечно же, многие фанаты актера живо интересуются тем, как его дочь появилась на свет. Одни считают, что Эманнуил Гедеонович и его жена обратились к услугам суррогатной матери. Другие же придерживаются мнения, что Ирина сама родила девочку. Тем более что в СМИ начала появляться информация о том, что супруга народного артиста сделала ЭКО. Якобы ранее Млодик не решалась на эту процедуру из-за проблем со здоровьем.



Жена звезды картины «Чародеи» неохотно высказывается об этом событии. Тем не менее журналистам издания «Комсомольская правда» удалось узнать у нее некоторые подробности. Ирина заявила, что сурмаму они с супругом не нанимали: «Сама родила, извините, много звонков».



Интересно, что новостью о пополнении в семье актер и его жена не делились даже с друзьями. Так, например, телеведущий Олег Марусев был в шоке, когда узнал об этом от журналистов. «У Ирины и Эммы родилась дочь? Вы шутите? Я недавно видел Ирочку, не заметил, что она в положении», — поведал Марусев. А вот подруга супругов Азима Петренко обо всем знала. Женщина сообщила, что собирается навестить молодых родителей и их дочь, как только та окрепнет.



