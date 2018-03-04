В середине прошлого года звезда Инстаграма и популярного в США реалити-шоу Кайли Дженнер неожиданно пропала из виду. Ходили слухи о том, что девушка ждет ребенка от своего бойфренда, Трэвиса Скотта. Однако официальные представители яркой брюнетки и ее родные отрицали эту информацию. В начале февраля Дженнер-младшая все-таки раскрыла свой главный секрет, о котором уже давно догадались преданные фанаты, — она родила дочь.
Малышка, которую счастливые молодые родители назвали Сторми, появилась на свет 1 февраля этого года. Поклонники Кайли решили, что раз свою беременность она так тщательно скрывала, то и фотографиями дочери делиться не будет. Им вовсе не стоило волноваться: недавно Дженнер опубликовала в Инстаграме снимок с малышкой, а 3 марта в Snapchat она разместила короткий ролик с дочкой.
У Сторми, как и у ее мамы, большие карие глаза и темные волосы. Фанаты знаменитости считают, что ее дочь удивительно похожа на нее в детстве, и активно делают коллажи с архивными фотографиями любимицы.
А вы согласны?
так понимаю. ни один белый не хоче,т даже за деньги, быть их мужьями)))
Какая Кайли красивая, и дочка в нее пошла. Отличные гены у их семьи!
Кайли красотка! Чем она знаменита?
А что с соской? Это как вобще? Нос закрывает она и странная очень.
Кайли красотка! Чем она знаменита?
А зачем такая большая соска?
Все они красапеточки!
А зачем такая большая соска?
А зачем такая большая соска?