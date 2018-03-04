Многие селебрити годами прячут своих детей от папарацци и поклонников. Однако 20-летняя Кайли Дженнер в их число не входит. 3 марта молодая мама опубликовала в соцсети короткое видео, на котором можно рассмотреть черты лица малышки Сторми.

1 2 3 ... 15 Кайли Дженнер больше не скрывает лицо дочери

В середине прошлого года звезда Инстаграма и популярного в США реалити-шоу Кайли Дженнер неожиданно пропала из виду. Ходили слухи о том, что девушка ждет ребенка от своего бойфренда, Трэвиса Скотта. Однако официальные представители яркой брюнетки и ее родные отрицали эту информацию. В начале февраля Дженнер-младшая все-таки раскрыла свой главный секрет, о котором уже давно догадались преданные фанаты, — она родила дочь.



Малышка, которую счастливые молодые родители назвали Сторми, появилась на свет 1 февраля этого года. Поклонники Кайли решили, что раз свою беременность она так тщательно скрывала, то и фотографиями дочери делиться не будет. Им вовсе не стоило волноваться: недавно Дженнер опубликовала в Инстаграме снимок с малышкой, а 3 марта в Snapchat она разместила короткий ролик с дочкой.

На видео можно рассмотреть черты лица девочки, которой буквально на днях исполнился один месяц. Публикацию Кайли сопроводила лаконичной подписью: «Моя красавица-малышка».

У Сторми, как и у ее мамы, большие карие глаза и темные волосы. Фанаты знаменитости считают, что ее дочь удивительно похожа на нее в детстве, и активно делают коллажи с архивными фотографиями любимицы.



А вы согласны?