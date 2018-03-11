20-летняя Кайли Дженнер наслаждается материнством и с удовольствием делится с поклонниками фотографиями своей дочери Сторми. На радость 105-миллионной армии подписчиков 11 марта младшая из сестер Кардашьян-Дженнер опубликовала видео, на котором она запечатлена со своей наследницей.
Малышка, которой скоро исполнится полтора месяца, уже стала звездой социальных сетей. Поэтому в кадре кроха позирует как настоящий профессионал — не капризничает, старается смотреть в камеру позволяет рассмотреть всем желающим свою темную шевелюру и пухлые щечки.
Кайли Дженнер не намерена скрывать свое пухлощекое счастье
20-летняя Кайли Дженнер наслаждается материнством и с удовольствием делится с поклонниками фотографиями своей дочери Сторми. На радость 105-миллионной армии подписчиков 11 марта младшая из сестер Кардашьян-Дженнер опубликовала видео, на котором она запечатлена со своей наследницей.
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Почему ребенок абсолютно белый? Или чернокожий друг Дженнер - не его отец?