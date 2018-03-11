Кайли Дженнер, девять месяцев прятавшаяся от папарацци, теперь регулярно радует своих подписчиков фотографиями малышки Сторми. Новое видео с участием самой юной представительницы знаменитой семьи никого не оставит равнодушным.



1 2 3 4 5 6 Кайли Дженнер поделилась новым видео с малышкой Сторми

20-летняя Кайли Дженнер наслаждается материнством и с удовольствием делится с поклонниками фотографиями своей дочери Сторми. На радость 105-миллионной армии подписчиков 11 марта младшая из сестер Кардашьян-Дженнер опубликовала видео, на котором она запечатлена со своей наследницей.



Малышка, которой скоро исполнится полтора месяца, уже стала звездой социальных сетей. Поэтому в кадре кроха позирует как настоящий профессионал — не капризничает, старается смотреть в камеру позволяет рассмотреть всем желающим свою темную шевелюру и пухлые щечки.



