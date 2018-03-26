26.03.2018
36-летняя Меган Маркл и 33-летний принц Гарри не скрывают, что мечтают о детях. Как утверждают источники из окружения британской королевской семьи, будущие супруги планируют официально оформить опеку над малышами из других стран.
  • Меган Маркл, Принц Гарри
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    По словам инсайдеров, Меган Маркл и принц Гарри задумываются над усыновлением ребенка 

Принц Гарри и Меган Маркл сыграют свадьбу в конце мая этого года. Влюбленные открыто говорят о том, что хотят стать родителями как можно скорее. Однако биологическими детьми внук королевы Великобритании Елизаветы II и его избранница ограничиваться не собираются. По информации западных СМИ, будущие супруги уже сейчас обсуждают возможность усыновления малышей из разных стран.

«Гарри и Меган ждут не дождутся, когда у них появятся собственные дети. Они надеются, что Меган сможет забеременеть сразу после свадьбы. Помимо этого, они собираются еще и усыновить ребенка», — сообщил инсайдер американскому изданию National Enquirer.

По словам анонимного источника, звезда сериала «Форс-мажоры» всегда восторгалась многодетной матерью Анджелиной Джоли.

Невеста принца Гарри грезит о большой мультинациональной семье, как и у ее кумира. Если верить информатору, то младший сын принца Чарльза всецело поддерживает идею избранницы.

Интересно, как ко всему этому отнесется консервативная Елизавета II?

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