Принц Гарри и Меган Маркл сыграют свадьбу в конце мая этого года. Влюбленные открыто говорят о том, что хотят стать родителями как можно скорее. Однако биологическими детьми внук королевы Великобритании Елизаветы II и его избранница ограничиваться не собираются. По информации западных СМИ, будущие супруги уже сейчас обсуждают возможность усыновления малышей из разных стран.
«Гарри и Меган ждут не дождутся, когда у них появятся собственные дети. Они надеются, что Меган сможет забеременеть сразу после свадьбы. Помимо этого, они собираются еще и усыновить ребенка», — сообщил инсайдер американскому изданию National Enquirer.
Невеста принца Гарри грезит о большой мультинациональной семье, как и у ее кумира. Если верить информатору, то младший сын принца Чарльза всецело поддерживает идею избранницы.
Интересно, как ко всему этому отнесется консервативная Елизавета II?
Ооооо. Совсем крыша поехала! Баба Лиза не должна допустить свадьбы, иначе Британской монархии конец.
Усыновить или оформить опеку? Вещи кардинально разные.
Что за бред? А они сами об этом знают?
О, блин, как! Джолиху догнать и перегнать))
Отжеж подкаблучник оказался бравый Гаррик...
Похоже, внучок решил бабусю-таки довести до инфаркта.
А титьки Меган тоже удалит, как и Джоли? Вообще от бабы, у которой в кумирах Анжи, нормальному мужику надо держаться подальше.
еще и свадьбы не было,а уже усыновлять хотят, не знают уже на чем попиариться
Ооооо. Совсем крыша поехала! Баба Лиза не должна допустить свадьбы, иначе Британской монархии конец.
начинается. Она бесплодная, чтоли? Или ждать-рисковать не хочет, боится, тчо не родит или разойдутся раньше? Во баба, сразу в дамки хочет, без беременностей и родов!!!!
завидует Кэтрин. У той уже три, и меган хочет уравнять счет)