Одна из самых сильных теннисисток в мире Серена Уильямс не скрывает, что тяжело переживала связанный с беременностью и рождением дочери перерыв в тренировках и соревнованиях. Недавно спортсменка призналась, что изначально была не в восторге от идеи стать матерью, ведь в тот момент больше всего на свете она мечтала одержать очередную победу.

1 2 3 ... 15 Серена Уильямс рассказала, как отреагировала на новость о своей беременности

В сентябре прошлого года Серена Уильямс родила дочь Алексис. Когда малышка немного подросла, молодая мама рассказала о том, что роды стали для нее настоящим испытанием. В одном из интервью спортсменка призналась, что из-за серьезных осложнений она чуть не умерла. Сегодня Серена уже полностью восстановилась и смогла вернуться на теннисный корт.



На днях Уильямс опубликовала в своем Инстаграме тизер документального фильма «Быть Сереной». В нем она рассказала о чувствах, которые испытала после того, как узнала о своей беременности. По словам теннисистки, поначалу она больше всего переживала за свою спортивную карьеру. «И как теперь я буду играть?» — говорила знаменитость в коротком ролике.

Серена все же свыклась со столь серьезными переменами и пообещала себе вернуться на корт. Свое слово она сдержала.

Сегодня Уильямс души не чает в своей маленькой дочери и не представляет своей жизни без нее. Спортсменка публикует много трогательных фотографий с девочкой и рассказывает о том, какой она растет.