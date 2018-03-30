На днях дочка Татьяны Навки и Дмитрия Пескова приняла участие в ледовом шоу «Руслан и Людмила», главную роль в котором исполняет ее мать.

1 2 3 ... 12 На днях дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова впервые выступила перед публикой

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в различных интервью постоянно говорит, что ее дочь Надя очень интересуется фигурным катанием. Девочка просит знаменитую маму потренироваться с ней на льду. В любви к спорту Надя, кажется, вот-вот превзойдет даже саму Татьяну, которая встала на коньки в 4 года.

Татьяна Навка поделилась в соцсетях видеозаписью с выступления дочери.

«Сегодня Надя первый раз вышла перед зрителями на лед! Для этого она тренировалась целый месяц! Возможно, это первые шаги будущей чемпионки!» — написала Навка.



Видеоролик вызвал восторг у подписчиков фигуристки. «Умничка маленькая! Достойная смена подрастает!», «Мамочка лучший пример для доченьки», «Успехов дочке в начинаниях», — наперебой осыпали девочку комплиментам пользователи Сети.



Мы тоже будем рады, если однажды увидим выступление Нади на чемпионате мира по фигурному катанию.