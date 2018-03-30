Дарья Пынзарь постоянно делится в соцсетях подробностями своей личной жизни. Недавно блогер удивила подписчиков новостью, что они с мужем Сергеем и сыновьями — шестилетним Артемом и годовалым Давидом — перебрались жить в Турцию.
Экс-участники телестройки выбрали для проживания курортный город Алания, потому что он находится в южной части страны и там тепло круглый год. По словам Дарьи, большинство местных жителей говорит по-русски, поэтому дискомфорта и языкового барьера не чувствуется. Также звезде очень нравится отношение турков к детям. Поэтому она без страха отдала старшего сына Артема в местный детский сад.
Новость очень заинтересовала интернет-пользователей. Оказалось, что среди подписчиков Пынзарь много тех, кто также переехал жить из России в Турцию. Дарья пообещала ответить на многочисленные вопросы своих фолловеров чуть позже. Будем следить за обновлениями в Инстаграме дважды мамы.