32-летняя Дарья и 33-летний Сергей Пынзарь с детьми несколько месяцев назад переехали жить в Турцию. На днях экс-участница телестройки рассказала на своей странице в Инстаграме, что отдала старшего сына Артема в местный детский сад.

1 2 3 ... 11 Дарья Пынзарь поделилась в соцсетях новостью, что ее сын теперь ходит в турецкий детский сад

Дарья Пынзарь постоянно делится в соцсетях подробностями своей личной жизни. Недавно блогер удивила подписчиков новостью, что они с мужем Сергеем и сыновьями — шестилетним Артемом и годовалым Давидом — перебрались жить в Турцию.



Экс-участники телестройки выбрали для проживания курортный город Алания, потому что он находится в южной части страны и там тепло круглый год. По словам Дарьи, большинство местных жителей говорит по-русски, поэтому дискомфорта и языкового барьера не чувствуется. Также звезде очень нравится отношение турков к детям. Поэтому она без страха отдала старшего сына Артема в местный детский сад.

«Темик пошёл в Турецкий детский сад и перед сном мы теперь учим английский вместо сказок», — рассказала Дарья на своей странице в Инстаграме.

Новость очень заинтересовала интернет-пользователей. Оказалось, что среди подписчиков Пынзарь много тех, кто также переехал жить из России в Турцию. Дарья пообещала ответить на многочисленные вопросы своих фолловеров чуть позже. Будем следить за обновлениями в Инстаграме дважды мамы.