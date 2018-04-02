Недавно 32-летняя Ирина Шейк и 43-летний Брэдли Купер с годовалой дочерью Леа снова попали в объектив папарацци. На пасхальной вечеринке в Лос-Анджелесе молодой отец нежно возился с малышкой, не обращая внимания на ее мать.

1 2 3 ... 13 Недавно папарацци снова сфотографировали Брэдли Купера с дочерью

Отношения Брэдли Купера и Ирины Шейк окутаны тайной. Звезды предпочитают не афишировать подробности своей личной жизни. Однако фотографы неустанно следят за этой парой. На днях папарацци удалось запечатлеть Брэдли, Ирину и их дочь Леа на пасхальной вечеринке в Лос-Анджелесе.



На снимках видно, как светящийся от счастья Купер наслаждается отцовством. Он держит дочь на руках, целует и обнимает ее. А Шейк наблюдает за этой идиллией со стороны.



Пользователи Сети уже не раз замечали, что Брэдли все свое внимание уделяет малышке Леа, а не ее маме. Впрочем, некоторые из них уверены, что Шейк, завидев фотографов, нарочно отходит в сторону, чтобы дать папарацци возможность запечатлеть Купера в роли хорошего отца.



