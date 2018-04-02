Отношения Брэдли Купера и Ирины Шейк окутаны тайной. Звезды предпочитают не афишировать подробности своей личной жизни. Однако фотографы неустанно следят за этой парой. На днях папарацци удалось запечатлеть Брэдли, Ирину и их дочь Леа на пасхальной вечеринке в Лос-Анджелесе.
На снимках видно, как светящийся от счастья Купер наслаждается отцовством. Он держит дочь на руках, целует и обнимает ее. А Шейк наблюдает за этой идиллией со стороны.
Пользователи Сети уже не раз замечали, что Брэдли все свое внимание уделяет малышке Леа, а не ее маме. Впрочем, некоторые из них уверены, что Шейк, завидев фотографов, нарочно отходит в сторону, чтобы дать папарацци возможность запечатлеть Купера в роли хорошего отца.
«Небритый нянь»: Брэдли Купер не спускает любимую дочь с рук, позабыв про Голливуд и Шейк
Отношения Брэдли Купера и Ирины Шейк окутаны тайной. Звезды предпочитают не афишировать подробности своей личной жизни. Однако фотографы неустанно следят за этой парой. На днях папарацци удалось запечатлеть Брэдли, Ирину и их дочь Леа на пасхальной вечеринке в Лос-Анджелесе.
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Все фото - дешевая постановка. Шейк выступила в роли сурматери для гея и его бойфренда. Поэтому её место всегда сбоку.
светленький ребенок! супер! а вот шейк... фигура обычной нетолстой женщины а не модели
Мы в ТЦ тоже так и ходим) - кто с ребенком,максимально сосредоточен. Кто нет - тот в покупках. Норм.семья, где никому ничего не надо натужно доказывать.
светленький ребенок! супер! а вот шейк... фигура обычной нетолстой женщины а не модели
Нормальная фигура. Тут какую-то модель со свисающими боками недавно выкладывали, так все кричали, что нормально, похудеет в любой момент для съмок. А к Шейк вечно придираются, если чуть не при параде.
бедные люди, даже в магаз не выйти
Молодец, Ириша. Знает от кого "правильно" рожать)
Нормальная фигура. Тут какую-то модель со свисающими боками недавно выкладывали, так все кричали, что нормально, похудеет в любой момент для съмок. А к Шейк вечно придираются, если чуть не при параде.
Да пофиг какая у нее фигура, была бы супер-пупер-идеальна, все равно бы нашли как уколоть и к чему придраться. Разве ж можно простить такой жизненный успех дочери шахтера+муз. училки из под Челябинска. Счастья их семье.)
Все фото - дешевая постановка. Шейк выступила в роли сурматери для гея и его бойфренда. Поэтому её место всегда сбоку.
Вам везде геи мерещатся?))
Да пофиг какая у нее фигура, была бы супер-пупер-идеальна, все равно бы нашли как уколоть и к чему придраться. Разве ж можно простить такой жизненный успех дочери шахтера+муз. училки из под Челябинска. Счастья их семье.)