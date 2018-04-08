Чуть больше года назад Оксана Акиньшина стала мамой в третий раз. Знаменитость родила дочь от кинопродюсера Арчила Геловани. Девочка— второй ребенок пары: Оксана и Арчил уже воспитывали на тот момент сына Константина. У Оксаны также подрастает 8-летний сын Филипп от предыдущего брака с директором пиар-компании Дмитрием Литвиновым.
Оксана тщательно скрывает свою личную жизнь от глаз общественности. Актриса не снимается с отпрысками для модных журналов и редко делится с поклонниками снимками со своими детьми. До недавних пор в Сети было не найти ни одного фото дочери Акиньшиной и Геловани.
На днях Алексей Ягудин опубликовал совместный с Оксаной кадр. Знаменитости вместе со своими детьми посетили цирк Запашных. На снимке можно отчетливо рассмотреть лицо дочери актрисы. «Спортивно-актерский состав с Оксаной Акиньшиной в гостях у Запашных под крышей цирка. Оксана, нереально рад встрече!» — написал фигурист под фото.
К слову, Оксана и Арчил до сих пор не рассказали журналистам, как зовут малышку.
Оксана Акиньшина впервые показала годовалую дочь
Чуть больше года назад Оксана Акиньшина стала мамой в третий раз. Знаменитость родила дочь от кинопродюсера Арчила Геловани. Девочка— второй ребенок пары: Оксана и Арчил уже воспитывали на тот момент сына Константина. У Оксаны также подрастает 8-летний сын Филипп от предыдущего брака с директором пиар-компании Дмитрием Литвиновым.
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И кому интересно это?
Люблю Оксанку.