На днях Дмитрий Шепелев дал большое интервью. В беседе с журналистами телеведущий признался, что не понимает родителей, которые заставляют детей прыгать выше своей головы.

1 2 3 ... 8 Дмитрий Шепелев рассказал о том, как воспитывает сына Платона

Большинство родителей стараются всесторонне развивать детей и не оставлять им времени на безделье: бассейн, карате, английский, второй язык, шахматы и гимнастика — день современных малышей расписан буквально по минутам. Так, например, в одном из последних интервью звездная мама Яна Рудковская поведала, что у сына Саши в день есть лишь тридцать минут свободного времени.

А вот Дмитрий Шепелев не поддерживает такой подход к воспитанию.

В беседе с журналистами портала teleprogramma.pro телеведущий выразил свою позицию по этому поводу. «Я уже не один раз говорил, что не хочу растить гения. Мне не по душе истерика некоторых родителей, которые своих детишек и на карате, и на китайский язык, и на шахматы, и на плавание в перерывах между йогой и занятиями по актерскому мастерству. У ребенка должно быть детство: беззаботное, счастливое и беспечное. Это не значит, что нужно бить баклуши. Я сторонник разумных решений», — признался Дмитрий.



Шепелев рассказал, что у Платона есть учителя английского, музыки, он ходит в детский сад и бассейн. При этом папа следит за тем, чтобы сыну нравились его занятия.



Дмитрий поведал, что проводит с сыном гораздо больше времени, чем большинство отцов со своими детьми. «Я читаю ему перед сном. Это наше священное время, которое принадлежит только нам. Я не отвечаю на телефонные звонки и не занимаюсь делами. В выходные мы тоже преимущественно вместе. Особенно люблю, когда мы много гуляем за городом», — рассказал телеведущий. Шепелев добавил, что им с Платоном очень хорошо вместе, и они прекрасно ладят.