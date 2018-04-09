8 апреля 2018 года сыну Анны Седоковой исполнился год. На своей странице в соцсетях певица трогательно поздравила Гектора и рассказала, что сразу после рождения ему угрожала серьезная опасность.



1 2 3 ... 12 Сыну Анны Седоковой на днях исполнился год

На днях 35-летняя Анна Седокова на своей странице в Инстаграме выложила пост, посвященный дню рождения ее сына: Гектору исполнился год. Певица поделилась архивным фото, на котором малышу всего 10 дней и рассказала, что когда он появился на свет, его жизнь была под угрозой.

«Доктор унес тебя и сказал, что ты должен полежать в реанимации. Слишком быстро билось сердце», — написала под снимком Седокова.

Певица призналась, что очень сильно переживала. Она по очереди с дочками дежурила возле палаты, чтобы не пропустить момент, когда Гектор откроет глаза. К счастью, все обошлось, и через 5 дней Седокова смогла забрать малыша домой.



Певица также поделилась, что Гектор — очень умный и смышленый мальчик: все понимает, никогда не плачет без дела и уже делает свои первые шаги.



Напомним, что Анна Седокова — многодетная мать. У певицы также есть две дочери: 13-летняя Алина и 6-летняя Моника.



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