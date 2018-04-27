На днях в королевской семье Великобритании произошло пополнение: Кейт Миддлтон родила мужу третьего ребенка. 27 апреля герцог и герцогиня Кембриджские наконец рассекретили имя малыша.

1 2 3 ... 15 Кейт Миддлтон и принц Уильям объявили имя третьего ребенка

Утром 23 апреля 36-летняя герцогиня Кэтрин родила еще одного мальчика. Все прошло благополучно, поэтому маму и малыша выписали из больницы в тот же день. Счастливый многодетный отец уже поделился с поклонниками и прессой подробностями первых дней жизни сына. По словам принца Уильяма, новорожденный хорошо спит и дает отдохнуть родителям. Но не меньше этого фанаты британской королевской семьи хотели узнать имя ребенка. 27 апреля титулованные супруги наконец раскрыли эту тайну.



«Герцог и герцогиня Кембриджские рады сообщить, что назвали сына Луи Артуром Чарльзом», — говорится в официальном сообщении в Твиттере Кенсингтонского дворца.



Отметим, что на этот раз принц Уильям и Кейт Миддлтон решили дольше сохранять интригу. Имя принца Джорджа было объявлено 24 июля 2013 года — через два дня после его появления на свет. О том, как Кейт и Уильям назвали дочь, принцессу Шарлотту, также стало известно спустя два дня после того, как она родилась.



Еще до появления на свет третьего ребенка герцога и герцогини английские букмекеры принимали ставки на его имя. В пятерку самых популярных входили: Артур, Джеймс, Альберт, Филипп, а также Луи.

Сейчас читают

Сейчас читают