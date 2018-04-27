Утром 23 апреля 36-летняя герцогиня Кэтрин родила еще одного мальчика. Все прошло благополучно, поэтому маму и малыша выписали из больницы в тот же день. Счастливый многодетный отец уже поделился с поклонниками и прессой подробностями первых дней жизни сына. По словам принца Уильяма, новорожденный хорошо спит и дает отдохнуть родителям. Но не меньше этого фанаты британской королевской семьи хотели узнать имя ребенка. 27 апреля титулованные супруги наконец раскрыли эту тайну.
«Герцог и герцогиня Кембриджские рады сообщить, что назвали сына Луи Артуром Чарльзом», — говорится в официальном сообщении в Твиттере Кенсингтонского дворца.
Отметим, что на этот раз принц Уильям и Кейт Миддлтон решили дольше сохранять интригу. Имя принца Джорджа было объявлено 24 июля 2013 года — через два дня после его появления на свет. О том, как Кейт и Уильям назвали дочь, принцессу Шарлотту, также стало известно спустя два дня после того, как она родилась.
Еще до появления на свет третьего ребенка герцога и герцогини английские букмекеры принимали ставки на его имя. В пятерку самых популярных входили: Артур, Джеймс, Альберт, Филипп, а также Луи.
Братец Луи Луи Луи: объявлено имя второго сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Утром 23 апреля 36-летняя герцогиня Кэтрин родила еще одного мальчика. Все прошло благополучно, поэтому маму и малыша выписали из больницы в тот же день. Счастливый многодетный отец уже поделился с поклонниками и прессой подробностями первых дней жизни сына. По словам принца Уильяма, новорожденный хорошо спит и дает отдохнуть родителям. Но не меньше этого фанаты британской королевской семьи хотели узнать имя ребенка. 27 апреля титулованные супруги наконец раскрыли эту тайну.
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Гм...странное имечко. Артур Луи Чарльз лучше бы звучало. Он же не француз. А есть какие-то варианты имени? Луи = Луис?
Достаточно популярное имя в Англии, ухо не режет.
... И под венец Луи пошел совсем с другой В родне у ней все были короли Но если б видел кто портрет принцессы той Не стал бы он завидовать Луи
Луи = Луис?
Уильям же говорил, что у маленького принца "сильное имя", а мне наоборот кажется, что имя Луи такое нежное, мягкое, для меня сильные-это Артур, Александр, с сочетанием согласных звуков.
О время летит! Кажется, что совсем недавно Шарлотта родилась, а теперь у них уже и Луи есть
Гм...странное имечко. Артур Луи Чарльз лучше бы звучало. Он же не француз. А есть какие-то варианты имени? Луи = Луис?
И личико показали, что значит короли. Не то что наши « звезды»
Уильям же говорил, что у маленького принца "сильное имя", а мне наоборот кажется, что имя Луи такое нежное, мягкое, для меня сильные-это Артур, Александр, с сочетанием согласных звуков.
И личико показали, что значит короли. Не то что наши « звезды»