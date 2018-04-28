Несмотря на то, что второму ребенку Галины Юдашкиной совсем недавно исполнился месяц, малыш уже побывал на светском мероприятии.

1 2 3 ... 10 28 марта 2018 года Галина Юдашкина родила своему супругу Петру Максакову второго сына

27-летняя Галина Юдашкина и ее супруг Петр Максаков стали родителями во второй раз 28 марта 2018 года. Спустя месяц после родов молодая мама уже появилась на публике вместе с крохой.

Юдашкина выложила на своей странице в Инстаграме снимок, на котором позирует с коляской у пресс-волла.

«Спасибо большое за приглашение на открытие нового магазина, наш Аркадий самый молодой гость и уже тусуется!» — подписала этот кадр молодая мама.



Фолловеры восхитились тем, в какой прекрасной форме находится Юдашкина. «Такая стройная! Как будто и не рожали», «Выглядите замечательно!», «Умничка!!!! Все успеваешь! Выглядишь супер!!!!», — комментировали снимок подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены).



Однако нашлись и те, кто высказал свое недовольство тем, что знаменитость не занимается домашними делами, а ходит по тусовкам, да еще и берет с собой кроху. Галина тут же ответила хейтерам, что для нее этот выход в свет — не развлечение, а работа.

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