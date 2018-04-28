27-летняя Галина Юдашкина и ее супруг Петр Максаков стали родителями во второй раз 28 марта 2018 года. Спустя месяц после родов молодая мама уже появилась на публике вместе с крохой.
«Спасибо большое за приглашение на открытие нового магазина, наш Аркадий самый молодой гость и уже тусуется!» — подписала этот кадр молодая мама.
Фолловеры восхитились тем, в какой прекрасной форме находится Юдашкина. «Такая стройная! Как будто и не рожали», «Выглядите замечательно!», «Умничка!!!! Все успеваешь! Выглядишь супер!!!!», — комментировали снимок подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Однако нашлись и те, кто высказал свое недовольство тем, что знаменитость не занимается домашними делами, а ходит по тусовкам, да еще и берет с собой кроху. Галина тут же ответила хейтерам, что для нее этот выход в свет — не развлечение, а работа.
Никогда не угодишь. Вышла в свет без ребенка - кукушка. С ребенком - ду.ра безотвественная. Сидишь дома - курица. Не сидишь - снова кукушка. Сама занимаешься домашними делами и детьми - назовут овуляхой и глупой, а если на работу вышла - орут "зачем рожала". Всегда окружающие найдут к чему придраться. Всегда.
Никогда не угодишь. Вышла в свет без ребенка - кукушка. С ребенком - ду.ра безотвественная. Сидишь дома - курица. Не сидишь - снова кукушка. Сама занимаешься домашними делами и детьми - назовут овуляхой и глупой, а если на работу вышла - орут "зачем рожала". Всегда окружающие найдут к чему придраться. Всегда.