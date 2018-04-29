29 апреля Илона Котелюх поделилась с поклонниками радостной новостью: модель и ее возлюбленный Николай Саркисов вновь стали родителями. У пары родилась девочка, имя которой они пока держат в секрете.

1 2 3 ... 9 Илона Котелюх родила девочку и уже опубликовала первое фото с ней

В середине апреля 25-летняя Илона Котелюх дала понять фанатам, что стала мамой во второй раз. Возлюбленная 49-летнего предпринимателя Николая Саркисова вольно или невольно ввела подписчиков в заблуждение: она заявила, что двое детей — это большое счастье. Поклонники тут же принялись поздравлять модель с пополнением в семье. Позже Илона расставила все точки над i, написав в Инстаграме: «Я не сказала, что родила!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

29 апреля Котелюх объявила, что действительно вновь стала матерью.

Она опубликовала в соцсети кадр с крохой, сделанный в больничной палате. «Вот и появилась на свет наша долгожданная доченька! Спасибо Господу Богу за этот подарок. Мы самые счастливые! Мы ее заслужили!» — подписала снимок модель.



Малышка, имя которой пока не разглашается, родилась в одной из клиник США. Фанаты уже вовсю поздравляют молодых родителей с появлением еще одного ребенка. «Здоровья доченьке и маме скорейшего восстановления!», «Пусть растет здоровой и счастливой на радость папе и маме», «Доченька — это же такое чудо! Очень рада за вас!» — написали поклонники. К слову, Илона уже отвечает фолловерам. Так, она призналась, что роды длились всего 8 минут и она чувствует себя хорошо.

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