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Дети
ДЕТИ

«Никого не хотела чернить»: Бледанс оправдалась за неприятную историю с Хабенским

12.07.2018
На днях Эвелина Бледанс пожаловалась в соцсети на Константина Хабенского, который отказался фотографироваться с ее «особенным» сыном. 12 июля телеведущая объяснила, зачем рассказала подписчикам об этом инциденте.
  • Эвелина Бледанс, Семен Семин
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    Эвелина Бледанс пролила свет на инцидент с Константином Хабенским

Последние пару дней пользователи Сети активно обсуждают неприятную историю, в которой оказались замешаны 49-летняя Эвелина Бледанс и 46-летний Константин Хабенский. Телеведущая посетовала в Инстаграме на то, что актер отказался сделать совместный кадр с ее 6-летним сыном.

Пост знаменитости оказался резонансным. Одни подписчики поддерживали Эвелину и рассуждали о несправедливости по отношению к ребенку с особенностями развития. Другие оправдывали поступок Константина, который в принципе не обязан ни с кем фотографироваться. Кончилось все тем, что Бледанс удалила публикацию.

12 июля знаменитость разместила новый пост в соцсети и объяснила, почему вообще привлекла внимание общественности к этой теме.

«Я никого не хотела чернить, ни с кем себя не сравнивала, и ничего из себя не пыталась мнить», — написала Бледанс.

Она также поведала, почему вообще хотела сделать снимок сына со знаменитым артистом. «Это очень важно для популяризации нашей темы и интеграции этих людей в общество. И каждая фотография — знакомство Семика со значимым человеком — для меня важна. Просто это был первый отказ, поэтому я и расстроилась...» — добавила телеведущая. Отметим, что многие поклонники поблагодарили Эвелину за искренность.  

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Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram, Legion-Media.ru
Теги:

Эвелина Бледанс, Константин Хабенский, Семен Семин

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Комментарии (30) Добавить комментарий

  • А что, интеграция в общество возможна только через значимых людей?

  • Эвелина, если уж спрашиваешь разрешения, что тебе ответят либо согласием, либо отказом. Или подходи и фоткайся, как со статуей.

  • Никто не обязан фотографироваться с ее сыном , ни известный , ни неизвестный человек! Свои хотелки надо оставлять при себе! Мало ли кто чего хочет! У каждого человека есть право на личное пространство . И не надо на него посягать! Ее сына ни оскорбили, ни обидели! Никто не обязан носиться с вашим ребёнком , как с писаной торбой!

  • А по моему все намного проще.Просто женщина хочет чтобы о ней не забывали и из любых событий своей жизни делает "сенсацию".Кто она ?Для меня -медсестра из Масок.Только цирк уже давно уехал,а она ,по моему,этого не хочет замечать.

  • Да оконфузилась Бледанс сильно, сначала подняла хайп, оскорбила человека, а потом выясняется просто она фотками помогает проблеме интеграции детей... Вон оно че Михалыч

  • Нечего манипулировать болезнбю ребенка. Если вы больны, у вас болен ребенок,вы молодая мать или у вас куча маленьких детей, то это не означает, что люди ОБЯЗАНЫ проявлять какое-то снисхождение к вам. Никто вам ничего не обязан!!! И не *** этим манипулировать!

  • Такое впечатление, что Эвелина самоутверждается за счет помощи таким детям. А если бы ребенок здоровым родился, то помогла бы она кому-нибудь??? Небось фестивалила бы с молодыми мужиками в радости! А так испортила себе карму грехами- сиди и выгребай! Никто и ничего ей не обязан.

  • Такое впечатление, что Эвелина самоутверждается за счет помощи таким детям. А если бы ребенок здоровым родился, то помогла бы она кому-нибудь??? Небось фестивалила бы с молодыми мужиками в радости! А так испортила себе карму грехами- сиди и выгребай! Никто и ничего ей не обязан.

  • Наверно надо уметь принимать отказы без истерики. Тем более речь всего лишь о пиаре.

  • Гость

    А что, интеграция в общество возможна только через значимых людей?

    В картине мира нашей богемы - да) Мне нравится Сёмик, и рада, что им занимаются, но тут мамка выставила свою семью с нехорошей стороны(

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