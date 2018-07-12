«Никого не хотела чернить»: Бледанс оправдалась за неприятную историю с Хабенским

Последние пару дней пользователи Сети активно обсуждают неприятную историю, в которой оказались замешаны 49-летняя Эвелина Бледанс и 46-летний Константин Хабенский. Телеведущая посетовала в Инстаграме на то, что актер отказался сделать совместный кадр с ее 6-летним сыном.
Пост знаменитости оказался резонансным. Одни подписчики поддерживали Эвелину и рассуждали о несправедливости по отношению к ребенку с особенностями развития. Другие оправдывали поступок Константина, который в принципе не обязан ни с кем фотографироваться. Кончилось все тем, что Бледанс удалила публикацию.
12 июля знаменитость разместила новый пост в соцсети и объяснила, почему вообще привлекла внимание общественности к этой теме.
Она также поведала, почему вообще хотела сделать снимок сына со знаменитым артистом. «Это очень важно для популяризации нашей темы и интеграции этих людей в общество. И каждая фотография — знакомство Семика со значимым человеком — для меня важна. Просто это был первый отказ, поэтому я и расстроилась...» — добавила телеведущая. Отметим, что многие поклонники поблагодарили Эвелину за искренность.