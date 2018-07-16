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ДЕТИ

Светлана Лобода рассекретила имя младшей дочери

16.07.2018
35-летняя Светлана Лобода во второй раз стала матерью в конце мая этого года. На днях знаменитость наконец рассказала, как назвала девочку.
  • Светлана Лобода
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    Светлана Лобода рассказала, какое имя дала младшей дочери

Светлана Лобода на протяжении долгого времени скрывала вторую беременность. Тайное стало явным буквально за пару месяцев до появления ребенка на свет. Чтобы не привлекать внимание общественности к своему интересному положению, артистка улетела в США, где и появилась на свет ее младшая дочь.

На днях стало известно, какое имя певица дала малышке. «Мою младшую дочь зовут Тильда», — призналась Светлана в интервью журналу Hello!.

Ранее Лобода рассказывала журналистам, что имя придумывает папа девочки. Личность отца своего второго ребенка исполнительница хита «Твои глаза» по-прежнему держит в тайне.

Многие поклонники артистки считают, что им может быть солист немецкой рок-группы Rammstein, 55-летний Тилль Линдеманн. Музыканты познакомились в прошлом году на фестивале «Жара» и быстро нашли общий язык. Лобода, к слову, на эти слухи по-прежнему никак не реагирует.  

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Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram
Теги:

Светлана Лобода, Тилль Линдеманн

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