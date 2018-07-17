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Дети
ДЕТИ

Сделать копию: 15 звездных детей, невероятно похожих на своих родителей

17.07.2018
Как только ребенок появляется на свет, тут же начинаются споры, на кого из родителей он больше похож. Еще из курса биологии мы знаем, что чаще всего малыш наследует как мамины, так и папины особенности внешности. Однако бывает и так, что верх берут черты только одного из родителей. Мы в Woman.ru нашли для вас несколько красноречивых примеров, как звезды растят свои точные копии.
  • Ванесса Паради, Лили-Роуз Депп
    Читать историю
    19-летняя Лили-Роуз Депп — наследница одной из самых ярких пар Голливуда, 45-летней актрисы Ванессы Паради и 55-летнего актера Джонни Деппа. Несколько лет назад девушка дебютировала в мире моды, попробовав себя в роли модели. Всемирную известность ей принесли съемки в рекламной кампании Chanel. Популярность Лили-Роуз, кажется, никого не удивляет, ведь она как две капли воды похожа на свою знаменитую мать, которая в молодости также была лицом аромата Coco Chanel и по сей день является посланницей модного Дома.

Несомненно, большинству мам и пап приятно слышать от окружающих, насколько их дети похожи на них. Иногда для того, чтобы подчеркнуть внешнее сходство, гордые родители даже специально подбирают себе и чаду одинаковую одежду или делают схожие прически. Однако бывает и так, что дети настолько похожи на маму или папу, что их можно друг с другом спутать.

К примеру, пользователи Сети уже давно заметили, что дочь 36-летней певицы Веры Брежневой, 17-летняя Соня с каждым днем становится все больше похожа на свою звездную маму.

Артистка часто публикует снимки со своей красавицей-дочкой в социальных сетях, а в комментариях под ними традиционно пишут, что они с Соней выглядят как сестры.

Если говорить о западных знаменитостях, мы не можем не удивиться поразительному сходству 52-летней супермодели Синди Кроуфорд и ее 16-летней дочери Кайи Гербер. В возрасте 10 лет девочка уже участвовала в рекламной кампании Versace, в 15 — снялась для журнала Vogue. Неудивительно, что Кайю постоянно сравнивают со матерью, ведь это тот редкий случай, когда одинаковой является не только внешность, но и карьерные предпочтения. Еще больше примеров звездных детей, как две капли похожих на своих родителей, ищите в нашей галерее.

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Текст: Анастасия Киреева Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, Rex Features/Fotodom.ru, Instagram
Теги:

Ксения Бородина, Маруся Бородина, Ким Кардашьян, Норт Уэст, Екатерина Стриженова, Александра Стриженова, Александр Стриженов, Клинт Иствуд, Кейт Хадсон, Голди Хоун, Джей-Зи, Блю Айви Картер, Бейонсе, Аркадий Абрамович, Роман Абрамович, Джуд Лоу, Рафферти Лоу, Синди Кроуфорд, Пресли Гербер, Принц Уильям, Принц Джордж Александр Луи, Виктория Бекхэм, Ромео Бекхэм, Риз Уизерспун, Ава Филипп, Анастасия Сланевская (Слава), Александра Морозова, Рената Литвинова, Ульяна Добровская, Ванесса Паради, Лили-Роуз Депп

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Комментарии (10) Добавить комментарий

  • Ну сколько можно про Уизерспун!?!? НЕ ПОХОЖА Ава на страшнючую бульдожку Риз - а на своего красавчика отца!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Ромео Бэкхем действительно очень похож на мать, а Блю Айви на отца. Остальные только напоминают того родителя, на которого указали в статье. Или даже совсем не похожи. Ну что в лице Лили Роуз есть от Ванессы? Почти ничего. От Джонни гораздо больше. Но, как ни странно, Ванесса в ее возрасте была гораздо интереснее. У нее чувствуется характер и харизма во внешности, а Лили Роуз какая-то амеба пресная, хотя вроде и довольно красивая.

  • Где хоть там в Блю Айви копиич папы? Да и Норд Уэст....вообще непонятно на кого похожа. Что-то среднее.

  • Гость

    Ну сколько можно про Уизерспун!?!? НЕ ПОХОЖА Ава на страшнючую бульдожку Риз - а на своего красавчика отца!!!!!!!!!!!!!!!!

    Нееееет, вот именно, что похожа 100%. А также дочка Славы, и впервые увидела, что и сын Вики Бэкхем оказывается тоже в мать пошёл. Остальные - менее.

  • Дочь бейонс неповезло копия верблюда этого

  • Абрамовичи вообще не похожи. Иствуды - как двое из ларца!

  • Гость

    Ну что в лице Лили Роуз есть от Ванессы? Почти ничего. От Джонни гораздо больше. Но, как ни странно, Ванесса в ее возрасте была гораздо интереснее. У нее чувствуется характер и харизма во внешности, а Лили Роуз какая-то амеба пресная, хотя вроде и довольно красивая.

    Все верно. Юная Ванесса была ух огонь! Это с Джонником она погасла. А в их дочке вообще искры нет.

  • Настоящие копии это Бэкхемы, сын принца и Иствуды. Вот где реальные копии. А все остальные просто похожие на своих родителей, впринципе как и должны быть

  • Саша Стриженова копия папы, только окрас как у мамы.

  • Хосспади, я думала здесь и правда будет подборка похожих. Джейзи с дочерью и Иствуды ещё более-менее подходят в тему, остальные, - если и похожи, то фотографии подобраны таким образом, что способны развеять всякие мысли о сходстве.

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