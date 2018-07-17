Сделать копию: 15 звездных детей, невероятно похожих на своих родителей

Как только ребенок появляется на свет, тут же начинаются споры, на кого из родителей он больше похож. Еще из курса биологии мы знаем, что чаще всего малыш наследует как мамины, так и папины особенности внешности. Однако бывает и так, что верх берут черты только одного из родителей. Мы в Woman.ru нашли для вас несколько красноречивых примеров, как звезды растят свои точные копии.

19-летняя Лили-Роуз Депп — наследница одной из самых ярких пар Голливуда, 45-летней актрисы Ванессы Паради и 55-летнего актера Джонни Деппа. Несколько лет назад девушка дебютировала в мире моды, попробовав себя в роли модели. Всемирную известность ей принесли съемки в рекламной кампании Chanel . Популярность Лили-Роуз, кажется, никого не удивляет, ведь она как две капли воды похожа на свою знаменитую мать, которая в молодости также была лицом аромата Coco Chanel и по сей день является посланницей модного Дома.

Несомненно, большинству мам и пап приятно слышать от окружающих, насколько их дети похожи на них. Иногда для того, чтобы подчеркнуть внешнее сходство, гордые родители даже специально подбирают себе и чаду одинаковую одежду или делают схожие прически. Однако бывает и так, что дети настолько похожи на маму или папу, что их можно друг с другом спутать.

К примеру, пользователи Сети уже давно заметили, что дочь 36-летней певицы Веры Брежневой, 17-летняя Соня с каждым днем становится все больше похожа на свою звездную маму.

Артистка часто публикует снимки со своей красавицей-дочкой в социальных сетях, а в комментариях под ними традиционно пишут, что они с Соней выглядят как сестры.

Если говорить о западных знаменитостях, мы не можем не удивиться поразительному сходству 52-летней супермодели Синди Кроуфорд и ее 16-летней дочери Кайи Гербер. В возрасте 10 лет девочка уже участвовала в рекламной кампании Versace, в 15 — снялась для журнала Vogue. Неудивительно, что Кайю постоянно сравнивают со матерью, ведь это тот редкий случай, когда одинаковой является не только внешность, но и карьерные предпочтения. Еще больше примеров звездных детей, как две капли похожих на своих родителей, ищите в нашей галерее.