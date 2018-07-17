Сделать копию: 15 звездных детей, невероятно похожих на своих родителей

- Читать историю19-летняя Лили-Роуз Депп — наследница одной из самых ярких пар Голливуда, 45-летней актрисы Ванессы Паради и 55-летнего актера Джонни Деппа. Несколько лет назад девушка дебютировала в мире моды, попробовав себя в роли модели. Всемирную известность ей принесли съемки в рекламной кампании Chanel. Популярность Лили-Роуз, кажется, никого не удивляет, ведь она как две капли воды похожа на свою знаменитую мать, которая в молодости также была лицом аромата Coco Chanel и по сей день является посланницей модного Дома.
Несомненно, большинству мам и пап приятно слышать от окружающих, насколько их дети похожи на них. Иногда для того, чтобы подчеркнуть внешнее сходство, гордые родители даже специально подбирают себе и чаду одинаковую одежду или делают схожие прически. Однако бывает и так, что дети настолько похожи на маму или папу, что их можно друг с другом спутать.
Артистка часто публикует снимки со своей красавицей-дочкой в социальных сетях, а в комментариях под ними традиционно пишут, что они с Соней выглядят как сестры.
Если говорить о западных знаменитостях, мы не можем не удивиться поразительному сходству 52-летней супермодели Синди Кроуфорд и ее 16-летней дочери Кайи Гербер. В возрасте 10 лет девочка уже участвовала в рекламной кампании Versace, в 15 — снялась для журнала Vogue. Неудивительно, что Кайю постоянно сравнивают со матерью, ведь это тот редкий случай, когда одинаковой является не только внешность, но и карьерные предпочтения. Еще больше примеров звездных детей, как две капли похожих на своих родителей, ищите в нашей галерее.