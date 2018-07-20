«31 год — идеальное время»: Ирина Шейк объяснила, почему не спешила с материнством

В марте прошлого года Ирина Шейк и ее возлюбленный Брэдли Купер впервые стали родителями. В свежем интервью модель рассказала о том, как справляется с новой для себя ролью.

32-летняя Ирина Шейк крайне редко высказывается на тему личной жизни. Свои отношения с американским актером Брэдли Купером российская модель по-прежнему отказывается комментировать. Весной 2017-го у пары родилась дочь, которую они назвали Леа. Время от времени папарацци удается сделать кадры счастливой семьи на прогулке.



В недавнем интервью Шейк поведала о том, как изменило ее материнство. Звезда мировых подиумов рада, что у нее появился ребенок только после 30 лет.



«Я очень хотела стать матерью. И я не понимаю всех этих разговоров о том, когда правильно и когда неправильно рожать. По-моему, вопрос заключается не в том, чтобы найти идеальный, подходящий момент для детей, а идеального партнера прежде всего. А вот когда это случится — другая история», — рассказала Ирина корреспонденту «7 дней». Модель считает, что в ее случае 31 год — это как раз идеальное время.



Ирина Шейк отметила, что все свободное время старается уделять родным и всегда ищет баланс между работой и личной жизнью. По словам знаменитости, у нее прекрасные отношения с мамой Брэдли Глорией, а актер быстро поладил с мамой Ирины Ольгой.

