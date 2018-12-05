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Дети
ДЕТИ

28-летняя Регина Тодоренко впервые стала мамой

05.12.2018
Поклонники поздравляют Регину Тодоренко и Влада Топалова с рождением ребенка. Первенец пары появился на свет 5 декабря в одной из столичных клиник.

28-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов долго скрывали, а затем упорно отрицали свои отношения. Точно так же обстояли дела и с беременностью телеведущей. Лишь на последних сроках Регина наконец подтвердила, что ждет малыша.  

«Это прекрасное состояние, мне оно нравится. Дай вам Бог, такого же счастья», — делилась своей радостью будущая мама.

Несмотря на беременность, телеведущая продолжала много работать и активно посещать светские тусовки. Поклонники даже стали опасаться (больше в шутку, чем всерьез), как бы Тодоренко не родила прямо на красной дорожке или во время съемок очередного выпуска «Пятницы с Региной».

Наконец, час «икс» настал: 5 декабря в одной из столичных больниц на свет появился первенец Регины Тодоренко и Влада Топалова. Об этом сообщили People Talk. Известно, что певец присутствовал при родах. Он же и рассказал изданию, что его жена родила сына 5 декабря в 15:23. Вес мальчика — 3, 690 граммов, а рост — 59 сантиметров.

Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей и желает маме и новорожденному здоровья!

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Текст: Белла Аллахвердиева Фото: Instagram
Теги:

Влад Топалов, Регина Тодоренко

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