28-летняя Регина Тодоренко впервые стала мамой

28-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов долго скрывали, а затем упорно отрицали свои отношения. Точно так же обстояли дела и с беременностью телеведущей. Лишь на последних сроках Регина наконец подтвердила, что ждет малыша.
Несмотря на беременность, телеведущая продолжала много работать и активно посещать светские тусовки. Поклонники даже стали опасаться (больше в шутку, чем всерьез), как бы Тодоренко не родила прямо на красной дорожке или во время съемок очередного выпуска «Пятницы с Региной».
Наконец, час «икс» настал: 5 декабря в одной из столичных больниц на свет появился первенец Регины Тодоренко и Влада Топалова. Об этом сообщили People Talk. Известно, что певец присутствовал при родах. Он же и рассказал изданию, что его жена родила сына 5 декабря в 15:23. Вес мальчика — 3, 690 граммов, а рост — 59 сантиметров.
Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей и желает маме и новорожденному здоровья!