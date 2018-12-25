10-летняя дочь Кати Жужи сама оплачивает покупки кредитной картой в бутиках

Катя Жужа часто делится с подписчиками подробностями своей жизни. На днях телеведущая выложила новые кадры с похода в магазин вместе с 10-летней дочерью Николь, которые вызвали у пользователей Сети неоднозначную реакцию.



1 2 3 ... 9 Подписчики раскритиковали Катю Жужу за новое видео с 10-летней дочерью Николь

На днях Катя Жужа опубликовала видеоотчет с похода со своей 10-летней дочерью Николь по магазинам. Телеведущая и ее отпрыск отправились за покупками новогодних подарков близким и друзьям. По признанию звезды, она долго ждала, пока дочь вырастет, чтобы ходить с ней по бутикам как с подружкой. Однако не все подписчики порадовались за Жужу: некоторые сочли, что Николь «бежит впереди паровоза».

На видео, опубликованном телеведущей, видно, как ее 10-летняя дочь сама оплачивает сделанные покупки. Несмотря на столь юный возраст, девочка уже умело обращается с банковской картой.

Это и не понравилось фолловерам Кати. «Рановато как-то», «Жаль, что у ребенка отобрали детство», «Перебор, однако. Ребенок должен быть ребенком. Всему свое время» (орфография и пунктуация авторов сохранены), — негодовали пользователи Сети.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Николь, сказав, что в современном мире дети должны быть самостоятельны.