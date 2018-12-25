Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Дети
ДЕТИ

10-летняя дочь Кати Жужи сама оплачивает покупки кредитной картой в бутиках

Катя Жужа часто делится с подписчиками подробностями своей жизни. На днях телеведущая выложила новые кадры с похода в магазин вместе с 10-летней дочерью Николь, которые вызвали у пользователей Сети неоднозначную реакцию.
  • Катя Жужа с дочерью Николь
    1 2 3 ...9
    Подписчики раскритиковали Катю Жужу за новое видео с 10-летней дочерью Николь
    Смотреть галерею

На днях Катя Жужа опубликовала видеоотчет с похода со своей 10-летней дочерью Николь по магазинам. Телеведущая и ее отпрыск отправились за покупками новогодних подарков близким и друзьям. По признанию звезды, она долго ждала, пока дочь вырастет, чтобы ходить с ней по бутикам как с подружкой. Однако не все подписчики порадовались за Жужу: некоторые сочли, что Николь «бежит впереди паровоза».

На видео, опубликованном телеведущей, видно, как ее 10-летняя дочь сама оплачивает сделанные покупки. Несмотря на столь юный возраст, девочка уже умело обращается с банковской картой.

Это и не понравилось фолловерам Кати. «Рановато как-то», «Жаль, что у ребенка отобрали детство», «Перебор, однако. Ребенок должен быть ребенком. Всему свое время» (орфография и пунктуация авторов сохранены), — негодовали пользователи Сети.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Николь, сказав, что в современном мире дети должны быть самостоятельны.

Перейти к обсуждению 13


Текст: Белла Аллахвердиева Фото: Instagram
Теги:

Катя Жужа

Реклама

Комментарии (13) Добавить комментарий
Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

  • Это же надо было такую Марфу назвать Николь!С таким фейсом не по бутикам ходить надо,а на поле ромашки собирать!

  • Кто такая Жужа?

  • Жу-жу-жу-жу-жу, Жу-жу-жу-жу-жу, Езжу на «Пежо» И не жужжу)

  • "Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Николь, сказав, что в современном мире дети должны быть самостоятельны"... - насмешили, с маминой карточкой конечно легко. Вот когда девочка подрастёт и в лет 16-17 сама заработает и купит - вот тогда маме будет радость, дочка стала самостоятельной!

  • Катя Сюсюренко. Этим всё сказано. По-этому и дочь назвала Николь.

  • Вообще Катя отличная мама, и это просто мгновение, ну детям же все интересно, какие завистливые бабы тути фу

  • И эта телеведущая? Назовите передачу, которую она ведет. Это же выкормыш Дома 2, которая с мужиком была, у которого жена и дети разбились?

  • Детские карты распространены во всем мире, мой сын 10-ти лет от роду сам попросил сделать ему банковскую карту, карманные деньги копит на карте и распоряжается ими самостоятельно

  • Что в этом трудного? Поднести карту к датчику и ткнуть в 4 цифры ? Мой сын в 7 лет так покупал

  • у моей подруги дочь(10 лет) тоже сама оплачивает, а что тут такого?маме подарок как покупать, чтобы она не видела?мир современный

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить отзыв/комментарий:
Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
Новое на Woman.ru

Форум: дети

Все темы: 11 207

Новое за сегодня

22 новые темы

Популярное за сегодня

22 популярные темы





© 2005-2018 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.