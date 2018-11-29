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Дети
ДЕТИ

Меган Маркл и принц Гарри выбрали крестных родителей для своего первенца

29.11.2018
Весной 2019 года принц Гарри и Меган Маркл впервые станут родителями. Как сообщает британская пресса, на днях герцоги Сассекские определились с крестными родителями своего будущего ребенка. 

В октябре стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл ждут первенца. Малыш появится на свет весной 2019 года. Как сообщает британское издание Daily Mail, супруги уже определились с тем, кто станет крестными родителями для их ребенка. 

По словам инсайдера, выбор герцогов Сассекских пал на известного актера Джорджа Клуни и его супругу Амаль.  

По словам двоюродного брата Джорджа, Бена Бреслина, актер станет прекрасным крестным отцом для наследника королевской семьи: «Он замечательно справится с этой ролью. И вообще он хороший парень». 

Принц Гарри и Меган Маркл регулярно общаются с Джорджем и Амаль. После своей свадьбы герцоги отдыхали с ними в особняке Клуни на озере Комо, а совсем скоро они станут гостями на торжественном ужине Джорджа и Амаль в Лондоне.

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Текст: Анна Кузнецова Фото: Getty Images
Теги:

Принц Гарри, Меган Маркл, Джордж Клуни, Амаль Клуни (Аламуддин), Все о беременности Меган Маркл

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Комментарии (5) Добавить комментарий
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  • Ой все это туфта.. Нет единого рецепта счастья в браке для всех,потому что у людей потребности разные, представления о семейной жизни и свои ценности. Для кого-то жениться-это заиметь дома служанку, а потом что б она подала детей одного за одним, а муж при этом романтику может на стороне добирать.Есть мужчины ,которые осознанно так живут, и женятся далеко не на любимых, а именно на тех,кто вписывается в параметры представлений о жене.А есть те,кто живёт , живёт себе, встречается с женщиной, влюбляется, женится и живёт с ней при совершенно разных обстоятельствах!И это при том,что она и кухарка так себе, и рубашки не гладит, и может сама свои носки разбрасывает,просто муж ее не за это любит! И на мой взгляд это замечательно,когда тебя любят не за набор функций, а как человека, с которым просто хочется идти по жизни вместе, потому что любишь и все тут, и несваренный борщ не является проблемой и причиной развода.

  • Гость

    Ой все это туфта.. Нет единого рецепта счастья в браке для всех,потому что у людей потребности разные, представления о семейной жизни и свои ценности. Для кого-то жениться-это заиметь дома служанку, а потом что б она подала детей одного за одним, а муж при этом романтику может на стороне добирать.Есть мужчины ,которые осознанно так живут, и женятся далеко не на любимых, а именно на тех,кто вписывается в параметры представлений о жене.А есть те,кто живёт , живёт себе, встречается с женщиной, влюбляется, женится и живёт с ней при совершенно разных обстоятельствах!И это при том,что она и кухарка так себе, и рубашки не гладит, и может сама свои носки разбрасывает,просто муж ее не за это любит! И на мой взгляд это замечательно,когда тебя любят не за набор функций, а как человека, с которым просто хочется идти по жизни вместе, потому что любишь и все тут, и несваренный борщ не является проблемой и причиной развода.

    Ну Меган-точно борщи не варит для Гарика))))))

  • Какая у них дружба с принцем? Они же старше его фиг знает на сколько лет.

  • Амаль же мусульманка..

  • А разве может муж и жена быть крестными одного и того же ребенка? В православии - нет.

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