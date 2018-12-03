Дочь Евгения Осина ответила на обвинения в том, что она хочет раскрутиться на смерти отца

17 ноября не стало Евгения Осина. Особенно тяжело утрату артиста переживает его 16-летняя дочь Агния. Девушка приняла участие в нескольких программах, посвященных Осину, и многие зрители обвинили ее в пиаре. Дочь покойного певца молчать не стала и ответила на критику в свой адрес.

1 2 3 ... 8 Дочь Евгения Осина ответила на критику в свой адрес

После кончины Евгения Осина общественность заинтересовалась близкими артиста. Поклонники певца без труда отыскали в социальных сетях страницу его дочери Агнии. В своем Инстаграме 16-летняя девушка выложила несколько песен собственного сочинения, которые посвятила папе. Кроме того, наследница певца снялась в нескольких передачах, посвященных исполнителю хита «Плачет девушка в автомате». Многие зрители поддержали Агнию, однако нашлись и те, кто после всех этих действий обвинил ее в пиаре.



Не выдержав негатива в свой адрес, дочь певца опубликовала видео в Инстаграме, в котором ответила всем недоброжелателям.

Агния пожаловалась, что ей больно читать комментарии от людей, которые считают, что звездный отец не нужен был ей при жизни, а сейчас она ходит на различные программы, чтобы заработать деньги.

«Мне очень грустно осознавать, что в нашей стране, если ты не ходишь по передачам и не говоришь на камеру, что любишь своего отца, несмотря на то, что он пьет, значит, это не так. Даже если ты сидишь дома и молча помогаешь человеку, находясь наедине с ним», — с горечью заявила Агния.



Девушка попросила общественность оставить ее и ее близких в покое. «Вы не знаете, через что прошла наша семья. Мне просто обидно, что вы можете судить меня и мою маму, не зная того, как все было на самом деле. Мусолить чужую жизнь, имея при этом свою, — очень низко», — добавила Осина. Агния также поблагодарила тех, кто воздержался от гневных комментариев в адрес ее семьи. «Я любила папу и всегда буду любить. И мне все равно, что думают окружающие. Главное, что близкие, родные и друзья действительно знают правду. А всем остальным Бог судья», — едва сдерживая слезы, подытожила девушка. В комментариях под видео фолловеры дочери покойного артиста пожелали ей не обращать внимания на провокаторов.