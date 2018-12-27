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11-месячный сын Дмитрия Маликова уже тянется к музыке

На днях Дмитрий Маликов опубликовал в своем Инстаграме трогательное видео, на котором рядом с сыном Марком играет на фортепиано. Многие подписчики сочли, что наследник певца растет будущим музыкантом.

В январе этого года у Дмитрия Маликова родился сын Марк. Мальчику недавно исполнилось 11 месяцев, однако уже сейчас можно сказать, что он, возможно, пойдет по стопам звездного отца и тоже станет артистом. Такой вывод сделали фолловеры Маликова, поделившегося в своем микроблоге видео, на котором видно, как Марк тянется к играющему на пианино папе.

«Этой жизнеутверждающей мелодией мы с Марком Дмитриевичем желаем вам радостного Нового года!» — подписал ролик певец (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).

Похоже, счастливый отец совсем не против, чтобы мальчик тоже стал артистом. Дмитрий не в первый раз общается с сыном на музыкальном языке.

«Будет талантливым как папа», «Ручки тянет, тоже будет пианистом», «Будущий музыкант», «Тоже будет играть», «Сынок чувствует музыку», «Подыгрывает!», «Подрастающий талант», «Машет ручками, будто тоже хочет играть. Гены!» — писали под публикацией восторженные поклонники.

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27 декабря 2018
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
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Дмитрий Маликов

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Многие подписчики сочли, что наследник певца растет будущим музыкантом Источник: http://www.woman.ru/kids/medley5/article/225947/© Woman.ruНу естессно, кто бы сомневался...

  • да ни то ,ни сё их него не будет,как из сестры и дочки. а дочке вообще не повезло,они и так небогаты,а тут ещё делёжка будет,правильно всё лена миро описала.

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