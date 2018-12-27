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«Это их обязанность»: Мария Погребняк заставляет сыновей самих стирать свою одежду

Сейчас Мария Погребняк вместе с мужем и детьми отдыхает на Мальдивах. Супруга футболиста ежедневно делится фото и видеоотчетами с отпуска. На днях дизайнер опубликовала новый ролик, который вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети.
  • Павел Погребняк, Мария Погребняк с сыновьями
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    Мария Погребняк с детства приучает сыновей Артема, Алексея и Павла к хозяйственности
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Мария Погребняк поделилась с подписчиками в Инстаграме новым видео с семейного отдыха на Мальдивах. На полуминутном ролике видно, как сыновья дизайнера и футболиста Артем, Алексей и Павел в ванной комнате стирают свои вещи. Погребняк объяснила это тем, что с детства приучает мальчиков к самостоятельности. По ее словам, бабушки и дедушки слишком сильно любят ребят и балуют их, поэтому они начинают расслабляться. На отпуске же Мария решила заняться дисциплиной детей.

«Играют в футбол — после стирают форму. Утром сами идут умываться, а потом и одеваться на обед. Если испачкали футболку — постирают и повесят сохнуть», — написала под видео супруга футболиста.

Погребняк также добавила, что поначалу ее сыновья сильно возмущались, но спустя несколько дней привыкли и стали убирать за собой уже машинально.

Некоторые фолловеры посчитали, что Мария не должна заставлять ребят стирать свои вещи. Другие, напротив, восхитились подходом дизайнера.

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27 декабря 2018
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
Теги

Мария Погребняк, Павел Погребняк

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