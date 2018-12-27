«Это их обязанность»: Мария Погребняк заставляет сыновей самих стирать свою одежду

Мария Погребняк поделилась с подписчиками в Инстаграме новым видео с семейного отдыха на Мальдивах. На полуминутном ролике видно, как сыновья дизайнера и футболиста Артем, Алексей и Павел в ванной комнате стирают свои вещи. Погребняк объяснила это тем, что с детства приучает мальчиков к самостоятельности. По ее словам, бабушки и дедушки слишком сильно любят ребят и балуют их, поэтому они начинают расслабляться. На отпуске же Мария решила заняться дисциплиной детей.
Погребняк также добавила, что поначалу ее сыновья сильно возмущались, но спустя несколько дней привыкли и стали убирать за собой уже машинально.
Некоторые фолловеры посчитали, что Мария не должна заставлять ребят стирать свои вещи. Другие, напротив, восхитились подходом дизайнера.