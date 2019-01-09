Оксана Самойлова сообщила, сколько еще детей они с Джиганом хотят завести

Счастливая мать троих дочерей Оксана Самойлова сделала заявление, в котором призналась, сколько еще детей готова родить своему супругу Джигану.

1 2 3 ... 8 Оксана Самойлова рассказала, сколько еще детей они с Джиганом планируют завести

Семья Джигана и Оксаны Самойловой — настоящий пример для подражания. Пара растит трех дочерей: 7-летнюю Ариелу, 4-летнюю Лею и полуторогодовалую Майю. Родители души не чают в своих детях. Супруга рэпера часто делится с подписчиками семейными фото и видео, а восхищенным фанатам остается только радоваться за счастливых родителей. На днях Самойлова сделала откровенное заявление и рассказала своим фолловерами в Инстаграме, сколько детей они с Джиганом еще планируют завести.



Мать троих дочерей призналась, что она и ее муж очень сильно любят своих детей, поэтому хотят родить еще одного. Оксана также добавила, что к пятому ребенку они с Джиганом еще не готовы.

«Мы, конечно, хорошие родители, но еще два даже для нас многовато», — написала Самойлова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Оно и понятно: супруг Оксаны часто дает концерты и гастролирует, да и сама Самойлова занимается бизнесом. Так что знаменитой паре будет тяжело справиться сразу с пятью маленькими детьми.