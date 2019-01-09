Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Оксана Самойлова сообщила, сколько еще детей они с Джиганом хотят завести

Счастливая мать троих дочерей Оксана Самойлова сделала заявление, в котором призналась, сколько еще детей готова родить своему супругу Джигану.
  • 1 2 3 ...8
    Оксана Самойлова рассказала, сколько еще детей они с Джиганом планируют завести
    Смотреть галерею

Семья Джигана и Оксаны Самойловой — настоящий пример для подражания. Пара растит трех дочерей: 7-летнюю Ариелу, 4-летнюю Лею и полуторогодовалую Майю. Родители души не чают в своих детях. Супруга рэпера часто делится с подписчиками семейными фото и видео, а восхищенным фанатам остается только радоваться за счастливых родителей. На днях Самойлова сделала откровенное заявление и рассказала своим фолловерами в Инстаграме, сколько детей они с Джиганом еще планируют завести.

Мать троих дочерей призналась, что она и ее муж очень сильно любят своих детей, поэтому хотят родить еще одного. Оксана также добавила, что к пятому ребенку они с Джиганом еще не готовы.

«Мы, конечно, хорошие родители, но еще два даже для нас многовато», — написала Самойлова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Оно и понятно: супруг Оксаны часто дает концерты и гастролирует, да и сама Самойлова занимается бизнесом. Так что знаменитой паре будет тяжело справиться сразу с пятью маленькими детьми. 

Перейти к обсуждению 1


09 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
Теги

Оксана Самойлова, Джиган, Ариела Устименко-Вайнштейн

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Не знаю чем там Самойлова занимается,но уважаю ее только за то,что она со своими детьми всегда.Куда не глянь дети с ними.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: дети

Все темы: 11 590

Новое за сегодня

19 новых тем

Популярное за сегодня

19 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.