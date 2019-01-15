Российские СМИ: мать внебрачной дочери Александра Головина подала на него в суд

После недавнего заявления экс-возлюбленной Александра Головина Светланы Белогуровой о том, что актер сомневается в отцовстве их дочери Оливии, молодая мама решила обратиться в суд для проведения ДНК-теста.
По информации портала Super.ru, на днях Симоновский суд Москвы принял соответствующий иск от Белогуровой.
«Доказательственная база у нас обширная. Я выходила на Головина, но он проигнорировал предложение об установлении отцовства в мирном порядке. Зато за него вступилось несколько люмпенизированных артисток, выпячивая свою помощь Свете и позволяя себе оскорбления. Так, некая Самбурская выгоняла Свету из квартиры, узнав о ее желании установить отцовство. Мне все это кажется диким и стыдным. Моя команда решит вопросы отцовства и алиментов в законном порядке. Стыдно не подавать на алименты, а не платить их. Стыдно, откровенно говоря, и за девушек, которые забывают о солидарности и приоритете интересов ребенка над любыми другими конфликтами», — рассказала владелица юридического агентства «Городон и сыновья» журналистам (орфография и пунктуация автора сохранены).
Сам Александр Головин пока воздерживается от каких-либо комментариев.