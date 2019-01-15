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Российские СМИ: мать внебрачной дочери Александра Головина подала на него в суд

Скандал с участием Александра Головина и его бывшей девушки набирает обороты. На днях стало известно, что Светлана Белогурова обратилась в суд с просьбой установить отцовство своей восьмимесячной дочери.
  • Светлана Белогурова
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    Светлана Белогурова обратилась в суд с просьбой установить отцовство своей восьмимесячной дочери Оливии
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После недавнего заявления экс-возлюбленной Александра Головина Светланы Белогуровой о том, что актер сомневается в отцовстве их дочери Оливии, молодая мама решила обратиться в суд для проведения ДНК-теста.

По информации портала Super.ru, на днях Симоновский суд Москвы принял соответствующий иск от Белогуровой.

Также сообщается, что Екатерина Гордон, к которой бывшая девушка Головина обратилась за помощью, пообещала молодой матери, что дело решится в ее пользу.

«Доказательственная база у нас обширная. Я выходила на Головина, но он проигнорировал предложение об установлении отцовства в мирном порядке. Зато за него вступилось несколько люмпенизированных артисток, выпячивая свою помощь Свете и позволяя себе оскорбления. Так, некая Самбурская выгоняла Свету из квартиры, узнав о ее желании установить отцовство. Мне все это кажется диким и стыдным. Моя команда решит вопросы отцовства и алиментов в законном порядке. Стыдно не подавать на алименты, а не платить их. Стыдно, откровенно говоря, и за девушек, которые забывают о солидарности и приоритете интересов ребенка над любыми другими конфликтами», — рассказала владелица юридического агентства «Городон и сыновья» журналистам (орфография и пунктуация автора сохранены).

Сам Александр Головин пока воздерживается от каких-либо комментариев.

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15 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, Persona Stars
Теги

Александр Головин, Катя Гордон

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Зачем ему что-то делать "мирно", если есть суд и экспертиза? Стыдно за гулящих девиц, которые делают детей для себя, а также за правозащитников, которые умеют работать только языком.

  • НЕКАЯ Самбурская))) Гордон в своём репертуаре

  • С чего бы это чужой нагулёныш должен быть для нас приоритем? Катюнь, притормози. Мне не нужно солидарности с такими, как вы. Люмпены это те, кто не слышал про контрацепцию, а не Самбурская

  • Почему- то быть порядочным в наше время не модно. Во всем виноваты гулящие бабы. :(

  • Ну вот и правильно. Сначала надо выяснить, он ли папаша, если он, то с ним разбираться, если не он, то искать следующего кандидата на это почетное звание, а посторонние тетки, даже самые сердобольные, тут не при чем.

  • Итак видно, девочка очень похожа на Сашу

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