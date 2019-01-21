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Гарри и Меган не собираются узнавать пол будущего ребенка, поэтому покрасят детскую в нейтральный цвет

Западные журналисты выяснили, что Меган Маркл и принц Гарри не будут узнавать пол своего будущего ребенка. Именно поэтому они выбрали для детской нейтральное оформление.
  • Меган Маркл, Принц Гарри
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    По информации западных таблоидов, Меган Маркл и принц Гарри решили не выяснять пол своего будущего ребенка до его рождения
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До появления на свет первого ребенка Меган Маркл и принца Гарри остается всего несколько месяцев. Сейчас поклонников пары больше всего интересует пол малыша. Однако, по данным западных СМИ, супруги приняли решение не узнавать его заранее.

Как передает издание Women's Health, комната для будущего малыша не будет окрашена в традиционные розовые (для девочки) и голубые (для мальчика) оттенки, стены детской будут выполнены в более нейтральных цветах — белом или сером.

«Они решили не выяснять пол», — подтвердила эксперт Кэти Николл.

Также сообщается, что комната будет очень современной. А кто же родится у Меган и Гарри — мальчик или девочка — мы узнаем только весной. 

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21 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Меган Маркл, Принц Гарри, Все о беременности Меган Маркл

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