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Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина готовы взять на воспитание внука Марии Шукшиной

Ставшие два месяца назад мужем и женой Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина заявили о своей готовности стать родителями. Супруги предложили помощь в воспитании ребенка Фрейи Зильбер и сына Марии Шукшиной Макара Касаткина. 
  • Бари Алибасов, Лидия Федосеева-Шукшина
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    Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов готовы стать родителями для внука Марии Шукшиной
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20 ноября прошлого года Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились. Пара скрывала свадьбу от многих людей, в числе которых были даже близкие друзья. Как оказалось, сразу после бракосочетания Бари и Лидия стали решать проблемы, которые связаны с непростыми отношениями внутри семьи Шукшиных.

Так, супруги решили вмешаться в скандал, разгоревшийся вокруг внука Марии Шукшиной.

В прошлом году сын актрисы Макар Касаткин стал отцом. Мать ребенка Фрейя Зильбер требовала у бывшего возлюбленного алименты и обвиняла Марию в том, что та не интересуется родным внуком.

Так, в недавнем выпуске программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым тема скандала со звездным наследником поднялась вновь. Появившаяся в студии мама Фрейи заявила, что ее дочь должна забыть прежние конфликты и вернуться на родину. «Ей нужно перестать ходить по шоу, вернуться домой и получить нормальную специальность. Пусть переезжает к нам, заботится о Марке и живет спокойно», — сообщила мать Зильбер. 

С мнением матери Фрейи согласился и сын Марии Шукшиной Макар. «Держите меня в курсе этой ситуации. Да, я готов общаться с ребенком, но без камер и привлечения к этому всеобщего внимания. Проблему надо решать уже сейчас», — сообщил Касаткин. 

В студии программы также присутствовал и друг Бари Алибасова Владимир Березин. Телеведущий отметил, что в разговоре с ним продюсер заявил о своей готовности взять 9-месячного малыша на воспитание.

«Я разговаривал с Бари после его свадьбы с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Спросил, что он будет делать в этой ситуации с ребенком. Он ответил, что примет и вырастит всех детей со стороны Шукшиных», — рассказал Березин. 

Более того, Алибасов готов взять внука Марии Шукшиной на воспитание даже в том случае, если его супруга будет против. Однако Фрейя отдавать своего сына другим людям не готова. Она заявила, что будет стараться дать мальчику все необходимое, чтобы обеспечить ему счастливое будущее.

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21 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Бари Алибасов, Лидия Федосеева-Шукшина, Мария Шукшина

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Вообще то она его родила, чтобы деньги со знаменитой семейки выкачивать, а как это сделать, если его отдать?

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