Первенец Меган и Гарри может появиться на свет в день рождения одного из детей Уильяма и Кейт

Не так давно стало известно, что ребенок Меган Маркл и принца Гарри появится на свет в конце апреля — начале мая. Есть вероятность, что его день рождения совпадет с одним из особенных для королевской семьи праздников.

1 2 3 4 5 Ребенок Меган Маркл и принца Гарри появится на свет в конце апреля — начале мая

Герцог и герцогиня Сассекские активно готовятся к появлению на свет первенца. Согласно официальным данным Кенсингтонского дворца, Меган должна родить весной 2019 года. Не так давно 37-летняя супруга принца Гарри назвала более точный срок.

Во время недавнего визита в английский город Биркенхед Меган сообщила, что малыш появится на свет в конце апреля — начале мая.

Как сообщает американское издание People, после встречи с герцогиней Сассекской одна из поклонниц рассказала репортерам, что Меган находится на шестом месяце. «Мы спросили у нее, как проходит беременность. Она ответила, что ее малышу уже шесть месяцев, и погладила свой живот», — сообщила девушка.



По словам инсайдера, у ребенка герцога и герцогини Сассекских есть все шансы родиться в одну из знаменательных для королевской семьи дат. Так, 23 апреля младшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцу Луи исполнится один год. А 29 апреля будет восьмая годовщина свадьбы герцога и герцогини Кембриджских. Кроме того, 2 мая их дочери принцессе Шарлотте исполнится четыре года. Так что совсем скоро список весенних праздников в роду Виндзоров пополнится еще одной знаменательной датой.