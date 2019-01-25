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Первенец Меган и Гарри может появиться на свет в день рождения одного из детей Уильяма и Кейт

Не так давно стало известно, что ребенок Меган Маркл и принца Гарри появится на свет в конце апреля — начале мая. Есть вероятность, что его день рождения совпадет с одним из особенных для королевской семьи праздников. 
  • Принц Гарри, Меган Маркл
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    Ребенок Меган Маркл и принца Гарри появится на свет в конце апреля — начале мая
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Герцог и герцогиня Сассекские активно готовятся к появлению на свет первенца. Согласно официальным данным Кенсингтонского дворца, Меган должна родить весной 2019 года. Не так давно 37-летняя супруга принца Гарри назвала более точный срок. 

Во время недавнего визита в английский город Биркенхед Меган сообщила, что малыш появится на свет в конце апреля — начале мая.

Как сообщает американское издание People, после встречи с герцогиней Сассекской одна из поклонниц рассказала репортерам, что Меган находится на шестом месяце. «Мы спросили у нее, как проходит беременность. Она ответила, что ее малышу уже шесть месяцев, и погладила свой живот», — сообщила девушка. 

По словам инсайдера, у ребенка герцога и герцогини Сассекских есть все шансы родиться в одну из знаменательных для королевской семьи дат. Так, 23 апреля младшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцу Луи исполнится один год. А 29 апреля будет восьмая годовщина свадьбы герцога и герцогини Кембриджских. Кроме того, 2 мая их дочери принцессе Шарлотте исполнится четыре года. Так что совсем скоро список весенних праздников в роду Виндзоров пополнится еще одной знаменательной датой. 

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25 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Legion-Media.ru
Теги

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Принц Луи Артур Чарльз, Принц Гарри, Меган Маркл, Все о беременности Меган Маркл

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2 комментария Добавить комментарий
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  • А если родится в июле, будет праздновать ДР в один день с Джоджем, или с Чарльзом, если всё-таки родится в ноябре.

  • Ага..а потом оп и в марте родился..скажут, что преждевременные роды..

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