Курбан Омаров посетовал, что может обнять дочь, только когда она поглощена просмотром мультиков

Курбан Омаров души не чает в своей дочери Теоне и проводит с ней практически все свободное время. Однако на днях супруг Ксении Бородиной пожаловался своим подписчикам на то, что временами ему не хватает нежности от дочки.
«У нас утро начинается с того, что меня разводят на мультик. Вот мы сидим перед телевизором, пока мама налаживает завтрак. Теона максимально сосредоточенна, щелкает каналы на телевизоре в поисках мультика. А у меня те самые редкие моменты, когда она сидит спокойно рядом со мной и дает себя потискать, пообнимать. Потому что в остальное время она носится по дому и поймать ее, а тем более обнять не представляется возможным. Вот такой у нас утренний компромис», — написал в своем микроблоге Омаров (орфография и пунктуация автора сохранены).
В комментариях к посту многие фолловеры Курбана восхитились тем, какая шустрая у него дочь. Некоторые из них попросили Омарова чаще рассказывать подобные истории из жизни.