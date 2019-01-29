Курбан Омаров посетовал, что может обнять дочь, только когда она поглощена просмотром мультиков

На днях Курбан Омаров опубликовал в своем Инстаграме новый пост, в котором поведал о своих отношениях с дочерью Теоной. По словам мужа Ксении Бородиной, 3-летняя девочка шустрее, чем кажется на первый взгляд.



1 2 3 4 5 Курбан Омаров пожаловался своим фолловерам на то, что ему трудно добиться ласки от 3-летней дочери Теоны

Курбан Омаров души не чает в своей дочери Теоне и проводит с ней практически все свободное время. Однако на днях супруг Ксении Бородиной пожаловался своим подписчикам на то, что временами ему не хватает нежности от дочки.



По словам Курбана, чтобы проявить свои отцовские чувства, ему приходится «ловить» маленькую Тею в то время, когда она чем-то занята.

«У нас утро начинается с того, что меня разводят на мультик. Вот мы сидим перед телевизором, пока мама налаживает завтрак. Теона максимально сосредоточенна, щелкает каналы на телевизоре в поисках мультика. А у меня те самые редкие моменты, когда она сидит спокойно рядом со мной и дает себя потискать, пообнимать. Потому что в остальное время она носится по дому и поймать ее, а тем более обнять не представляется возможным. Вот такой у нас утренний компромис», — написал в своем микроблоге Омаров (орфография и пунктуация автора сохранены).



В комментариях к посту многие фолловеры Курбана восхитились тем, какая шустрая у него дочь. Некоторые из них попросили Омарова чаще рассказывать подобные истории из жизни.