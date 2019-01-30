Максим Галкин гордится, что 5-летний Гарри может проплыть под водой 20 метров

Максим Галкин и Алла Пугачева души не чают в своих детях — 5-летних Гарри и Лизе. Артисты часто делятся в своих соцсетях семейными фото и видео. На днях юморист удивил фолловеров новым видео с участием сына.
На опубликованном ролике видно, как 5-летний мальчик на одном дыхании проплывает бассейн туда и обратно.
Многих интернет-пользователей удивила выносливость мальчика. «Вот ты какой, Ихтиандр Гарри!», «Супер! Крутой мальчик!», «Какой умничка!», «Вот это восторг!», «Гарри молодчина», — комментировали они. Подписчики Галкина восхитились тем, что он растит своего сына настоящим, сильным мужчиной.