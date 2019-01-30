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Максим Галкин гордится, что 5-летний Гарри может проплыть под водой 20 метров

Максим Галкин часто рассказывает подписчикам о достижениях своих детей. На этот раз артист показал кадры, на которых видно, что его 5-летний сын Гарри чувствует себя в бассейне как рыба в воде.

Максим Галкин и Алла Пугачева души не чают в своих детях — 5-летних Гарри и Лизе. Артисты часто делятся в своих соцсетях семейными фото и видео. На днях юморист удивил фолловеров новым видео с участием сына.

На опубликованном ролике видно, как 5-летний мальчик на одном дыхании проплывает бассейн туда и обратно.

«Гарри дает! 20 метров под водой на глубине от 1 до 2,5 метров», — подписал кадры Галкин (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Многих интернет-пользователей удивила выносливость мальчика. «Вот ты какой, Ихтиандр Гарри!», «Супер! Крутой мальчик!», «Какой умничка!», «Вот это восторг!», «Гарри молодчина», — комментировали они. Подписчики Галкина восхитились тем, что он растит своего сына настоящим, сильным мужчиной.

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30 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
Теги

Максим Галкин, Алла Пугачева, Гарри Галкин, Лиза Галкина

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Какой шикарный бассейн. Думаю, что при наличии теплого бассейна в доме, личных тренеров и 150 нянь многие дети так бы тоже смогли.

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