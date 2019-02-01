Российскую актрису Ирину Усок задержали в Нью-Йорке по подозрению в краже ребенка

1 февраля 2019 года американская полиция задержала звезду сериала «Даша Васильева — любительница частного сыска» Ирину Усок. 43-летней женщине было предъявлено обвинение в похищении собственного ребенка.

1 2 3 4 5 6 7 В Америке задержана 43-летняя российская актриса Ирина Усок

1 февраля СМИ стало известно о том, что в Нью-Йорке арестовали российскую актрису Ирину Усок по подозрению в киднеппинге (похищении детей, — прим. Woman.ru). Как сообщает телеграм-канал Mash, звезду телесериалов задержали прямо в аэропорту, когда она прилетела из России.



По данным источника, актриса была замужем за американцем, они воспитывали общего ребенка. Некоторое время спустя супруги расстались, и Ирина увезла дочь в Россию. Тогда муж Усок написал на нее заявление в полицию, обвинив в похищении ребенка.



В настоящее время женщина находится в следственном изоляторе штата Нью-Джерси. Ей может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Известно также, что к ее делу подключилось консульство России в США. Его представители сейчас находятся на связи с МИДом и делают все возможное, чтобы помочь Ирине.

