Российскую актрису Ирину Усок задержали в Нью-Йорке по подозрению в краже ребенка

1 февраля СМИ стало известно о том, что в Нью-Йорке арестовали российскую актрису Ирину Усок по подозрению в киднеппинге (похищении детей, — прим. Woman.ru). Как сообщает телеграм-канал Mash, звезду телесериалов задержали прямо в аэропорту, когда она прилетела из России.
По данным источника, актриса была замужем за американцем, они воспитывали общего ребенка. Некоторое время спустя супруги расстались, и Ирина увезла дочь в Россию. Тогда муж Усок написал на нее заявление в полицию, обвинив в похищении ребенка.
В настоящее время женщина находится в следственном изоляторе штата Нью-Джерси. Ей может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Известно также, что к ее делу подключилось консульство России в США. Его представители сейчас находятся на связи с МИДом и делают все возможное, чтобы помочь Ирине.
Так она увозила ребенка с согласия бывшего мужа или как? Надо же думать вообще-то, что делаешь. Ребенок - гражданин США, раз там родился, в таких случаях надо быть очень аккуратной и законы страны соблюдать. А вообще, мало информации, при таком скудном объеме фактов судить трудно, кто там прав, кто виноват.