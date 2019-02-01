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Наталья Фатеева заставила 16-летнюю дочь Наталью отказаться от новорожденного ребенка

Российская актриса Наталья Фатеева редко общается с журналистами. На днях дети знаменитой артистки Владимир и Наталья дали откровенное интервью о своей матери.

Родственники 84-летней советской актрисы Натальи Фатеевой практически не общаются с ней. На днях дети звезды фильма «Джентльмены удачи» 60-летний Владимир и 50-летняя Наталья дали интервью журналу «Откровения звезд» и рассказали о том, что их мать уже несколько лет ведет затворнический образ жизни.

По словам родных артистки, она не желает видеться ни с ними, ни со своими внуками. Наталья отказывается даже пускать родственников в свою квартиру. 

«Как ни грустно это осознавать, мы, дети и внуки Натальи Николаевны, не очень-то ее интересуем. Фатеевой никто не нужен. Она нас всех прогнала», — рассказали близкие актрисы журналистам издания. Кроме того, родные Фатеевой поведали, что, когда ее дочь Наталья родила сына в 16-летнем возрасте, актриса уговорила ее отдать ребенка в детдом. Мальчика забрали на воспитание бабушка и дедушка со стороны отца.

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Текст Белла Аллахвердиева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Кассин Евгений, Малышев Николай,Христофоров Валерий/ТАСС

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