«Не буду воплощать в ребенке свои несостоявшиеся мечты»: Юлия Савичева рассказала о методах воспитания дочери

14 июля 2017 года у Юлии Савичевой родилась дочь. Певица не публиковала фото маленькой Ани, однако часто рассказывала о ней фолловерам. На днях знаменитость поделилась с поклонниками рассуждениями на тему будущего своего ребенка.
«Свою дочь я точно не буду склонять к балету. И не важно, что она уже сейчас в свои полтора года ходит на пальчиках и любит кружиться. Только если она сама захочет. Не буду воплощать в ребенке свои несостоявшиеся мечты. Я считаю, что это большая ошибка, когда родители думают, что ребенок должен жить по их сценарию», — призналась Юлия (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
«Для меня будет катастрофой, если Аня скажет, что закончит тот или иной университет, только чтобы родители были довольны. Столько времени уходит впустую, когда в жизни происходит так. Если любишь, отпусти и разделяй то, что выбрал твой ребенок», — подытожила Савичева.