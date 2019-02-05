«Не буду воплощать в ребенке свои несостоявшиеся мечты»: Юлия Савичева рассказала о методах воспитания дочери

Юлия Савичева часто рассуждает в соцсетях на тему материнства. На днях 31-летняя певица поделилась с подписчиками мыслями относительно будущего своей годовалой дочери.

1 2 3 4 5 Юлия Савичева поделилась советами по воспитанию ребенка

14 июля 2017 года у Юлии Савичевой родилась дочь. Певица не публиковала фото маленькой Ани, однако часто рассказывала о ней фолловерам. На днях знаменитость поделилась с поклонниками рассуждениями на тему будущего своего ребенка.

Певица выложила в Инстаграме новое фото, на котором предстала в образе балерины. По словам Савичевой, стать примой было ее детской мечтой.

«Свою дочь я точно не буду склонять к балету. И не важно, что она уже сейчас в свои полтора года ходит на пальчиках и любит кружиться. Только если она сама захочет. Не буду воплощать в ребенке свои несостоявшиеся мечты. Я считаю, что это большая ошибка, когда родители думают, что ребенок должен жить по их сценарию», — призналась Юлия (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Певица добавила, что она и ее супруг Александр Аршинов собираются поддерживать интересы дочери, а также рассказывать о различных профессиях, чтобы девочка сама выбрала, что ей ближе.

«Для меня будет катастрофой, если Аня скажет, что закончит тот или иной университет, только чтобы родители были довольны. Столько времени уходит впустую, когда в жизни происходит так. Если любишь, отпусти и разделяй то, что выбрал твой ребенок», — подытожила Савичева.