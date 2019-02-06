Татьяна Терешина выложила фото маленького сына и на его примере поведала, каким должен быть настоящий мужчина

15 января 2019 года Татьяна Терешина родила второго ребенка. На днях певица показала своим подписчикам в Инстаграме, как выглядит ее сын Арсений.

1 2 3 4 5 Татьяна Терешина поделилась новым фото с сыном Арсением

В январе этого года стало известно, что у Татьяны Терешиной родился сын. Поклонники неустанно поздравляли певицу и ее супруга Олега Курбатова со столь радостным событием. На днях знаменитость порадовала своих фанатов снимком с сыном Арсением.



На опубликованном фото видно, как Татьяна держит кроху на руках и нежно его целует.

«Он все время ест и спит. Этот мужчина послан мне для того, чтобы я жила в спокойствии, гармонии и счастье. Он меня с самого своего рождения бережет», — подписала фотографию певица (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Кроме того, на примере своего сына Терешина рассказала, каким должен быть настоящий мужчина.

«Я считаю, что самое главное качество в мужчине по отношению к любимой женщине — его бережное отношение к ней. Чтобы жалел, беспокоился и оберегал. От всего: от усталости, от лишних переживаний и болезней, от обид и обидчиков», — поделилась своей точкой зрения знаменитость. Фанатов певицы восхитило ее фото с малышом. Многие пожелали Терешиной и ее семье всего самого наилучшего.