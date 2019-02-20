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Иван Ургант показал, как выглядит его взрослый пасынок

Иван Ургант редко делится семейными фотографиями со своими подписчиками. На днях телеведущий сделал исключение, опубликовав снимок сына своей супруги в день его рождения.
Иван Ургант опубликовал фото своего пасынка Нико Куталия
Иван Ургант опубликовал фото своего пасынка Нико Куталия

Иван Ургант — не любитель выставлять свою личную жизнь напоказ. Артист редко делится с поклонниками снимками с детьми и женой. Однако на днях телеведущий выложил в Инстаграме фото своего пасынка Нико Куталия.

На фотографии сын Натальи Кикнадзе от предыдущих отношений выглядит взрослым и возмужавшим. Оно и неудивительно: на днях парню исполнилось 22 года.

В комментариях к публикации многочисленные фолловеры ведущего поздравили его пасынка с праздником и отметили, что он растет очень красивым молодым человеком.

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Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • И чего теперь?Как реагировать на это фото?Радоваться?

  • Ойййй...... ничто не старит женщину так, как взрослые дети...

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