Иван Ургант показал, как выглядит его взрослый пасынок

Иван Ургант редко делится семейными фотографиями со своими подписчиками. На днях телеведущий сделал исключение, опубликовав снимок сына своей супруги в день его рождения.

Иван Ургант опубликовал фото своего пасынка Нико Куталия

Иван Ургант — не любитель выставлять свою личную жизнь напоказ. Артист редко делится с поклонниками снимками с детьми и женой. Однако на днях телеведущий выложил в Инстаграме фото своего пасынка Нико Куталия.



На фотографии сын Натальи Кикнадзе от предыдущих отношений выглядит взрослым и возмужавшим. Оно и неудивительно: на днях парню исполнилось 22 года.



1 2 3 4 5 Иван Ургант показал своего 22-летнего пасынка

В комментариях к публикации многочисленные фолловеры ведущего поздравили его пасынка с праздником и отметили, что он растет очень красивым молодым человеком.