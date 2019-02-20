Иван Ургант показал, как выглядит его взрослый пасынок

Иван Ургант — не любитель выставлять свою личную жизнь напоказ. Артист редко делится с поклонниками снимками с детьми и женой. Однако на днях телеведущий выложил в Инстаграме фото своего пасынка Нико Куталия.
На фотографии сын Натальи Кикнадзе от предыдущих отношений выглядит взрослым и возмужавшим. Оно и неудивительно: на днях парню исполнилось 22 года.
В комментариях к публикации многочисленные фолловеры ведущего поздравили его пасынка с праздником и отметили, что он растет очень красивым молодым человеком.