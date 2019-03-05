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Курбан Омаров назвал 3-летнюю дочь Теону «предательницей» за ее внимание в адрес другого мужчины

Курбан Омаров часто радует подписчиков своего микроблога семейными кадрами. На днях муж Ксении Бородиной показал новое трогательное видео с участием трехлетней дочери Теоны.

Курбан Омаров старается проводить как можно больше свободного времени с семьей. На этот раз супруг Ксении Бородиной показал фолловерам своего Инстаграма, как реагирует на внимание маленькой дочери Теоны в сторону другого мужчины.

На новом видео девочка играет со знакомым своего отца. Омаров в это время стоит за кадром и комментирует происходящее. «Теона, так можно играть только с папой!» — произнес ревнивый отец. После этого он в шутку назвал дочь «предательницей». К слову, это не первый раз, когда Курбан ревнует Теону к другим мужчинам

Фанатов мужа ведущей «Дома-2» умилил этот ролик. «Вот это я понимаю, любовь папы», «Какие вы классные», «Папа уже ревнует!», «Курбан, вы клевый», «Отцовская ревность — это мило», — отмечали они.

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Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ревность отца нездоровое явление, .....что будет когда подрастет дочь, нехорошо попахивает

  • Гость

    Ревность отца нездоровое явление, .....что будет когда подрастет дочь, нехорошо попахивает

    Чем попахивает? Что будет? Будет ревновать как все любящие отцы, пока замуж не выйдет. Обычное явление. У матерей к сыновьям тоже самое.

  • Вот, это новость!

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