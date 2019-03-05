Алена Шишкова подверглась критике за то, что мало времени проводит с дочерью

Алена Шишкова старается уделять своей четырехлетней дочке Алисе как можно больше свободного времени. Несмотря на это, на днях подписчики осудили модель за то, что она не взяла девочку с собой на отдых.

Пользователи Сети упрекнули Алену Шишкову в том, что она поехала отдыхать без маленькой дочери

Алена Шишкова уже несколько дней отдыхает со своими подругами в Куршевеле. 26-летняя знаменитость ежедневно делится с фолловерами фото- и видеоотчетами с поездки. Один из последних роликов модели вызвал бурю осуждений среди ее подписчиков.



Интернет-пользователям не понравилось, что она отправилась на горнолыжный курорт без своей 4-летней дочери Алисы.

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«Была надежда, что рядом дочь», «Почему не с Алисой?», «А где дочка?» — писали под публикацией фолловеры Шишковой (орфография и пунктуация авторов сохранены). Впрочем, саму Алену нисколько не оскорбили замечания пользователей Сети — все комментарии она оставила без ответа.