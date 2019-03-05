Алена Шишкова подверглась критике за то, что мало времени проводит с дочерью

Алена Шишкова уже несколько дней отдыхает со своими подругами в Куршевеле. 26-летняя знаменитость ежедневно делится с фолловерами фото- и видеоотчетами с поездки. Один из последних роликов модели вызвал бурю осуждений среди ее подписчиков.
«Была надежда, что рядом дочь», «Почему не с Алисой?», «А где дочка?» — писали под публикацией фолловеры Шишковой (орфография и пунктуация авторов сохранены). Впрочем, саму Алену нисколько не оскорбили замечания пользователей Сети — все комментарии она оставила без ответа.