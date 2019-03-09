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Татьяна Веденеева рассказала о том, как потеряла ребенка во втором браке

Героиней нового выпуска программы «Секрет на миллион» стала Татьяна Веденеева. В беседе с ведущей шоу Лерой Кудрявцевой 65-летняя телеведущая рассказала о своем нерожденном ребенке.
Татьяна Веденеева откровенно рассказала о том, как лишилась ребенка во время беременности
Татьяна Веденеева откровенно рассказала о том, как лишилась ребенка во время беременности

Татьяна Веденеева редко говорит на тему личной жизни. На днях 65-летняя телеведущая сделала исключение и поделилась с ведущей передачи «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой историей любви и разрыва со своим вторым мужем.

По словам Веденеевой, с бизнесменом Юрием Бегаловым она познакомилась, когда брала у него интервью.

На тот момент они оба находились в браке. Несмотря на это, их общение продолжилось, когда Татьяна попросила Юрия стать спонсором фестиваля, который она вела. Спустя год предприниматель признался звезде в любви, а еще через два сделал ей предложение руки и сердца. Свадьбу возлюбленные сыграли во Франции. Вместе пара была счастлива 15 лет.

Веденеева также рассказала, что с Бегаловым у них мог быть общий ребенок, если бы не несчастный случай, который произошел с ней во время беременности. По словам знаменитости, однажды, находясь с супругом на рыбалке, она упала в воду. Через два дня она отправилась на выступление своей любимой певицы Тины Тернер, но долгая дорога негативно сказалась на ее состоянии здоровья. В результате артистка потеряла плод на сроке около четырех месяцев.

  • Татьяна Веденеева с супругом Юрием Бегаловым
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    По словам телеведущей, на тот момент она была была беременна от своего второго супруга, предпринимателя Юрия Бегалова
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Спустя некоторое время Татьяна обнаружила, что муж ей изменяет. «Потом появилась какая-то другая женщина помоложе, которая тоже поехала на рыбалку и забеременела. А потом выяснилось, что мальчик. Ну и все, я сама ему предложила жить врозь», — вспоминала в студии Веденеева.

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Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, Persona Stars

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