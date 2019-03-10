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Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев четыре месяца скрывали, что у них родилась дочь

10 марта Анастасия Заворотнюк приятно удивила своих подписчиков в Инстаграме. 47-летняя актриса призналась, что стала мамой в третий раз!
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз<br>
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

47-летняя Анастасия Заворотнюк и 48-летний Петр Чернышев вместе уже 11 лет. Актриса и фигурист редко дают комментарии по поводу своей личной жизни. Однако на днях супруги все же сделали исключение.

Так, 10 марта знаменитость выложила в своем Инстаграме фото обложки журнала Hello!, на котором позирует вместе со своим мужем и... четырехмесячной дочерью!

«Знакомьтесь, Мила Чернышева», — написала под снимком счастливая мама (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Фолловеры Анастасии были сильно удивлены новостью, которую она сообщила. Многие звезды-коллеги Заворотнюк по сцене и не подозревали, что она ждет ребенка, ведь в ее микроблоге не было ни одной «беременной» фотографии. «Во дают!», «Какая прелесть», «Поздравляем с этим прекрасным событием», «Ух, вот это счастье!», «Обалдеть», «Как можно было скрывать эту чудесную новость?» — писали интернет-пользователи. Woman.ru присоединяется к поздравлениям и желает малышке здоровья!

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10 марта 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
Теги

Петр Чернышев

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24 комментария Добавить комментарий
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  • странно это...даже не знаю что и сказать.

  • Очень рада за них. Счастья семье, малышка - прелесть!

  • Здоровья счастья и любви

  • видимо воспользовались услугами суррогатной матери, ведь деньги у них есть, тем более беременность в солидном возрасте чревата проблемами со здоровьем.

  • Неужели сама родила в 47 лет???!! И нигде никто не засек ее беременной?! Такое возможно в наше время?!

  • выгодно продали фото ребенка.... ну и скрывали бы дальше

  • Отлично! Ровесники, успели родить. Приятно слышать. Мне лично уже поднадоели новости о женщинах ее возраста в объятиях тридцатилетних избранников и двадцатилетних беременных женах, неистово обнимающих своих пятидесятилетних "султанов".

  • И эти туда же. Отдали дань моде :(((

  • не верю что сама родила

  • Гость

    Неужели сама родила в 47 лет??!

    Ах, да какая разница!

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