Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев четыре месяца скрывали, что у них родилась дочь

47-летняя Анастасия Заворотнюк и 48-летний Петр Чернышев вместе уже 11 лет. Актриса и фигурист редко дают комментарии по поводу своей личной жизни. Однако на днях супруги все же сделали исключение.
Так, 10 марта знаменитость выложила в своем Инстаграме фото обложки журнала Hello!, на котором позирует вместе со своим мужем и... четырехмесячной дочерью!
Фолловеры Анастасии были сильно удивлены новостью, которую она сообщила. Многие звезды-коллеги Заворотнюк по сцене и не подозревали, что она ждет ребенка, ведь в ее микроблоге не было ни одной «беременной» фотографии. «Во дают!», «Какая прелесть», «Поздравляем с этим прекрасным событием», «Ух, вот это счастье!», «Обалдеть», «Как можно было скрывать эту чудесную новость?» — писали интернет-пользователи. Woman.ru присоединяется к поздравлениям и желает малышке здоровья!