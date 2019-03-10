Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев четыре месяца скрывали, что у них родилась дочь

10 марта Анастасия Заворотнюк приятно удивила своих подписчиков в Инстаграме. 47-летняя актриса призналась, что стала мамой в третий раз!

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз



47-летняя Анастасия Заворотнюк и 48-летний Петр Чернышев вместе уже 11 лет. Актриса и фигурист редко дают комментарии по поводу своей личной жизни. Однако на днях супруги все же сделали исключение.



Так, 10 марта знаменитость выложила в своем Инстаграме фото обложки журнала Hello!, на котором позирует вместе со своим мужем и... четырехмесячной дочерью!



«Знакомьтесь, Мила Чернышева», — написала под снимком счастливая мама (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

1 2 3 4 5 Актриса и ее муж Петр Чернышев четыре месяца скрывали рождение малышки

Фолловеры Анастасии были сильно удивлены новостью, которую она сообщила. Многие звезды-коллеги Заворотнюк по сцене и не подозревали, что она ждет ребенка, ведь в ее микроблоге не было ни одной «беременной» фотографии. «Во дают!», «Какая прелесть», «Поздравляем с этим прекрасным событием», «Ух, вот это счастье!», «Обалдеть», «Как можно было скрывать эту чудесную новость?» — писали интернет-пользователи. Woman.ru присоединяется к поздравлениям и желает малышке здоровья!