Оксану Самойлову снова критикуют за неумение средней дочери себя вести

На днях Оксана Самойлова опубликовала в своем Инстаграме серию видео, на которых запечатлела непоседливую дочь Лею во время похода к парикмахеру. Реакция фолловеров на, казалось бы, забавные ролики оказалась не такой, как она ожидала.

Оксана Самойлова вновь подверглась критике за отсутствие дисциплины у дочери Леи

Оксана Самойлова регулярно делится с подписчиками подробностями своей личной жизни. Чаще всего знаменитость публикует в соцсетях фото и видео с участием своих дочерей — Ариелы, Леи и Майи. На днях супруга Джигана решила показать, как среднюю дочь не так давно стригли в салоне. Реакция интернет-пользователей оказалась неоднозначной.

Дело в том, что на видеозаписях девочка ведет себя совсем не спокойно: крутится на стуле, кривляется и всячески мешает мастеру.

Самойлова, посчитав поведение дочери забавным, подписала один из роликов словами: «Я: ''Лея, не вертись, пожалуйста''. Лея: ''Хорошо, мам'' #леятакаялея», — в шутку сетуя на непослушание девочки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

1 2 3 4 5 Звездная мама выложила в Инстаграм несколько роликов, в которых девочка мешает парикмахеру ее стричь

«Слишком балованная девочка», «Ужасное поведение ребенка», «Дисциплина отсутствует напрочь», — комментировали пост интернет-пользователи. Сама Оксана пока никак не отреагировала на критику своих подписчиков, однако вполне возможно, что вскоре она решит им ответить: подобная ситуация произошла несколькими месяцами ранее, когда пользователи Сети так же негативно отреагировали на ролик, на котором Лея капризничает. Тогда супруга Джигана не стала молчать и поставила на место хейтеров.