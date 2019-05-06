Сегодня, 6 мая, стало известно о том, что герцогиня Сассекская Меган родила первенца. Эту информацию уже подтвердили официальные представители британской королевской семьи.





15 октября прошлого года принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что ждут ребенка. За время беременности герцогиня активно путешествовала, посещала благотворительные мероприятия, выступала с речами и, конечно, нарушала правила.



До последнего было неизвестно, где собирается рожать экс-актриса. Звучали самые разные варианты: и госпиталь Святой Марии, и больница вблизи от Фрогмор-хаус, где сейчас живут Меган и Гарри, и даже их собственный дом.

Впрочем, даже в официальном заявлении герцога и герцогини Сассекских нет подробных деталей. Известно, что утром 6 мая Меган Маркл родила мальчика весом чуть больше 3 килограммов.

1 2 3 4 5 6 Меган Маркл и принц Гарри стали родителями

Как и сообщалось ранее, Меган Маркл не стала выходить к поклонникам и прессе сразу после родов, чтобы продемонстрировать им сына. Впрочем, королевская семья обещает держать поклонников в курсе и сообщить все подробности о наследнике, когда к этому будут готовы его родители.



А пока пресса гадает, как Гарри и Меган назовут первенца. Среди наиболее ожидаемых вариантов: Артур, Джеймс, Филипп, Эдуард и Альберт.



Как вы думаете, на кого будет больше похож первенец принца Гарри и Меган Маркл?