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Меган Маркл и принц Гарри стали родителями

Сегодня, 6 мая, стало известно о том, что герцогиня Сассекская Меган родила первенца. Эту информацию уже подтвердили официальные представители британской королевской семьи.
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15 октября прошлого года принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что ждут ребенка. За время беременности герцогиня активно путешествовала, посещала благотворительные мероприятия, выступала с речами и, конечно, нарушала правила.

До последнего было неизвестно, где собирается рожать экс-актриса. Звучали самые разные варианты: и госпиталь Святой Марии, и больница вблизи от Фрогмор-хаус, где сейчас живут Меган и Гарри, и даже их собственный дом. 

Впрочем, даже в официальном заявлении герцога и герцогини Сассекских нет подробных деталей. Известно, что утром 6 мая Меган Маркл родила мальчика весом чуть больше 3 килограммов.

Как и сообщалось ранее, Меган Маркл не стала выходить к поклонникам и прессе сразу после родов, чтобы продемонстрировать им сына. Впрочем, королевская семья обещает держать поклонников в курсе и сообщить все подробности о наследнике, когда к этому будут готовы его родители.

А пока пресса гадает, как Гарри и Меган назовут первенца. Среди наиболее ожидаемых вариантов: Артур, Джеймс, Филипп, Эдуард и Альберт.

Как вы думаете, на кого будет больше похож первенец принца Гарри и Меган Маркл?

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06 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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43 комментария Добавить комментарий
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  • Наконец то, теперь будет меньше статей от всяких инсайдеров)

  • От души поздравляю!

  • А кто-то включая гадалок, говорили с видом экспертов что девооочка ))))) А здесь опа! И мальчик!! )))) Нежданчик!! )))

  • Здоровья малышу

  • Интересно, черненький он совсем или мулат как мама?

  • Поздравляем))) Думаю у мальчика будет интересная внешность) Интересно какое имя дали

  • Хочу фото квартерона, наверное, будет цвета Мерайи Кери

  • Гость

    Поздравляем))) ) Интересно какое имя дали

    Том, наверное.

  • Гость

    Интересно, черненький он совсем или мулат как мама?

    Меган-мулатка не совсем черненькая. Гарри свои гены добавил.Обычно квартероны уже белые. Ну хоть на крыльцо не вышла.Значит рожала сама.

  • Сейчас инсайдеры, кричавшие об уже рождённой девочке, родах дома "в озеро" и т.д.выдохнут и начнут очередную ахинею выдумывать

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