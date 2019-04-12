Любовь Успенская навестила дочь, которая находится на реабилитации в Словении

В октябре 2018 года стало известно о том, что дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина получила серьезные травмы в результате падения с велосипеда в Коста-Рике. После случившегося девушка легла в больницу и долгое время проходила реабилитацию. Несколько месяцев певица практически не рассказывала подписчикам о состоянии здоровья своей дочери. На днях Любовь все же выложила в Инстаграм пост, подтверждающий, что Татьяна идет на поправку.
В комментариях к публикации многие фанаты певицы поддержали ее и порадовались за Татьяну: «Полнейшего дочери выздоровления и восстановления!», «Радости вам и благополучия!», «Невероятная вы мамочка», «Здоровья вашей девочке». Woman.ru также присоединяется к пожеланиям!