Любовь Успенская навестила дочь, которая находится на реабилитации в Словении

В конце прошлого года дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина неудачно упала с велосипеда, в результате чего сломала челюсть и потеряла пять зубов. На днях певица опубликовала в своем Инстаграме снимок, на котором видно, что после длительного лечения девушка снова чувствует себя хорошо.

Любовь Успенская навестила дочь Татьяну Плаксину во время ее реабилитации в Словении

В октябре 2018 года стало известно о том, что дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина получила серьезные травмы в результате падения с велосипеда в Коста-Рике. После случившегося девушка легла в больницу и долгое время проходила реабилитацию. Несколько месяцев певица практически не рассказывала подписчикам о состоянии здоровья своей дочери. На днях Любовь все же выложила в Инстаграм пост, подтверждающий, что Татьяна идет на поправку.

«И снова три счастливых дня было у меня с Таней. Завтра возвращаюсь в Москву, чтобы выступить с концертом, и сразу обратно к моей доченьке», — подписала кадр Успенская (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

1 2 3 4 5 6 7 В прошлом году девушка получила сильную травму челюсти, упав с велосипеда

В комментариях к публикации многие фанаты певицы поддержали ее и порадовались за Татьяну: «Полнейшего дочери выздоровления и восстановления!», «Радости вам и благополучия!», «Невероятная вы мамочка», «Здоровья вашей девочке». Woman.ru также присоединяется к пожеланиям!

