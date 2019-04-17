6-летний сын Яны Рудковской сам оплачивает услуги няни, водителя и охраны

На днях Алена Водонаева высказалась о 6-летнем сыне Евгения Плющенко Александре, который несмотря на юный возраст уже зарабатывает большие деньги. Мать мальчика Яна Рудковская дала свой комментарий касаемо этой ситуации.

Яна Рудковская высказалась о своем шестилетнем сыне

Несколько дней назад 36-летняя Алена Водонаева написала колонку, в которой обвинила 44-летнюю Яну Рудковскую в том, что она зарабатывает на своем шестилетнем сыне. В ответ на это продюсер решила высказать свою точку зрения по данному вопросу.



В разговоре с корреспондентом «КП» Рудковская призналась, что не ожидала получить подобный комментарий от Водонаевой. «Мой сын выступает в мировых шоу и действительно много зарабатывает не только на прокатах, но и на рекламных контрактах. Он знает цену труду и деньгам. Сейчас получил призовые за первое место на соревнованиях и отдал все деньги тренерскому штабу», — поделилась Яна.

По мнению продюсера, Алена высказалась не подумав, ведь, по ее словам, экс-участница «Дома-2» и сама была бы рада, будь к ее ребенку такой интерес.

«У нас все хорошо, Алена, мы на детях не зарабатываем, нам своих вполне хватает, а то, что Саша сам оплачивает себе няню, водителя, тренеров, охрану — я не вижу в этом ничего плохого. У каждого свои методы воспитания, своя жизнь, но я слабо себе представляю, что мой сын нам в 12 лет скажет: ''До свидания''! Дети, которые сфокусированы на спорте, и в случае с Сашей, где его кумиром и авторитетом в спорте является папа, никогда не позволят себе подобного. Это исключено. У Саши отнюдь не гламурная жизнь», — заверила знаменитость.



1 2 3 ... 8 Несколько дней назад Алена Водонаева заявила, что считает неправильным меркантильное отношение Яны Рудковской к маленькому Саше

Рудковская также добавила, что главное — чтобы все дети были здоровы и счастливы и продолжали радовать своих родителей победами и достижениями.