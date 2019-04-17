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6-летний сын Яны Рудковской сам оплачивает услуги няни, водителя и охраны

На днях Алена Водонаева высказалась о 6-летнем сыне Евгения Плющенко Александре, который несмотря на юный возраст уже зарабатывает большие деньги. Мать мальчика Яна Рудковская дала свой комментарий касаемо этой ситуации.
Яна Рудковская высказалась о своем шестилетнем сыне
Яна Рудковская высказалась о своем шестилетнем сыне

Несколько дней назад 36-летняя Алена Водонаева написала колонку, в которой обвинила 44-летнюю Яну Рудковскую в том, что она зарабатывает на своем шестилетнем сыне. В ответ на это продюсер решила высказать свою точку зрения по данному вопросу.

В разговоре с корреспондентом «КП» Рудковская призналась, что не ожидала получить подобный комментарий от Водонаевой. «Мой сын выступает в мировых шоу и действительно много зарабатывает не только на прокатах, но и на рекламных контрактах. Он знает цену труду и деньгам. Сейчас получил призовые за первое место на соревнованиях и отдал все деньги тренерскому штабу», — поделилась Яна.

По мнению продюсера, Алена высказалась не подумав, ведь, по ее словам, экс-участница «Дома-2» и сама была бы рада, будь к ее ребенку такой интерес.

«У нас все хорошо, Алена, мы на детях не зарабатываем, нам своих вполне хватает, а то, что Саша сам оплачивает себе няню, водителя, тренеров, охрану — я не вижу в этом ничего плохого. У каждого свои методы воспитания, своя жизнь, но я слабо себе представляю, что мой сын нам в 12 лет скажет: ''До свидания''! Дети, которые сфокусированы на спорте, и в случае с Сашей, где его кумиром и авторитетом в спорте является папа, никогда не позволят себе подобного. Это исключено. У Саши отнюдь не гламурная жизнь», — заверила знаменитость.

  • Алена Водонаева
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    Несколько дней назад Алена Водонаева заявила, что считает неправильным меркантильное отношение Яны Рудковской к маленькому Саше
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Рудковская также добавила, что главное — чтобы все дети были здоровы и счастливы и продолжали радовать своих родителей победами и достижениями.

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17 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
Теги

Александр Плющенко, Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Алена Водонаева

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Ого, сколько эмоций! Видимо, не в бровь, а в глаз Водонаева попала. Но Рудковская по сути подтвердила ее слова: да, она зарабатывает на сыне. Потому что на няню, охрану и тренера в любом случае тратиться бы пришлось. Ну а пацан деньги на это зарабатывает сам, т.е. мама экономит, получается)))

  • бедный ребёнок, у него и детства то и не было почти. и уже не будет(((

  • Удалят, наверное, но все же напишу: этот Саша - на редкость несимпатичный ребенок. Даже на ребенка не особо похож. Как будто карлик. Надменный и злобный карлик. Такой взгляд неприятный🙈

  • Ага, все сам! И в «Щелкунчике»-сам (ибо папа ни при чем), и в показах модных-сам ( а тут мама ни при чем)) Лучше б молчала Яна!Все им денег мало!А точнее ей!

  • Молодцы родители. Правильно воспитывают ребенка. А водонаева как всегда мучается от зависти и злости. Ибо кроме как мужиков менять, больше ничего не умеет

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