Шарлиз Терон впервые объяснила, почему ее 7-летний сын давно носит одежду для девочек

Мы уже рассказывали о том, что 43-летняя Шарлиз Терон разрешает своему приемному сыну Джексону носить платья. В беседе с журналистами актриса также признавалась, что называет 7-летнего мальчика дочерью.
На днях знаменитость дала интервью, в котором объяснила, почему растит сына как девочку. Как пишет издание Daily Mail, все дело в том, что Шарлиз искренне считает Джексона девочкой, такой же, как его младшая сестра Августа.
Актриса также добавила, что очень любит своих детей и готова пойти на все, чтобы сделать их счастливыми. «Они родились такими, какие есть, и не мне решать, кем они станут, когда вырастут», — подытожила Шарлиз.