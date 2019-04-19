Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Шарлиз Терон впервые объяснила, почему ее 7-летний сын давно носит одежду для девочек

В 2012 году Шарлиз Терон приняла решение усыновить мальчика из ЮАР, которого назвала Джексоном. На днях актриса рассказала, почему ее сын выглядит как девочка и носит платья.
Шарлиз Терон с сыном Джексоном
Шарлиз Терон с сыном Джексоном

Мы уже рассказывали о том, что 43-летняя Шарлиз Терон разрешает своему приемному сыну Джексону носить платья. В беседе с журналистами актриса также признавалась, что называет 7-летнего мальчика дочерью.

На днях знаменитость дала интервью, в котором объяснила, почему растит сына как девочку. Как пишет издание Daily Mail, все дело в том, что Шарлиз искренне считает Джексона девочкой, такой же, как его младшая сестра Августа.

«Я тоже думала, что она (Джексон, — прим. Woman.ru) мальчик. Пока она в три года не посмотрела на меня и не сказала: ''Я не мальчик!''» — заявила Терон.
  • Шарлиз Терон
    1 2 3 4 5 6
    Шарлиз Терон призналась, что считает своего 7-летнего сына Джексона девочкой
    Смотреть галерею

Актриса также добавила, что очень любит своих детей и готова пойти на все, чтобы сделать их счастливыми. «Они родились такими, какие есть, и не мне решать, кем они станут, когда вырастут», — подытожила Шарлиз.

Перейти к обсуждению 5


19 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото East News, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Шарлиз Терон

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Сколько оказывается тараканов в голове у Терон. Как может 3-летний ребёнок осознавать, что он мальчик или девочка?Джолька тааая же как она, со сдвигом и превратило дочку Шайло в пацана, поощряя все это.

  • Почему у них так часто встречаются дети с гендерным расстройством ? и это все поощряется

  • Такое ощущение, что ребенку просто не хватало внимания после появления младшей сестры и он решил, что девочек любят больше. Просто детская ревность, которой потакают

  • ужас. разве 3-летний ребенок может с полной уверенностью идентифицировать свою половую принадлежность? они специально это поощряют вместо того чтобы сгладить? у них там соревнование какое-то или что? почему у звезд через одну маленькие дети стали себя причислять к другому полу

  • Такое ощущение, что ребенку просто не хватало внимания после появления младшей сестры и он решил, что девочек любят больше. Банальная детская ревность, которой потакают

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-12 16:09:00
154
Опять постановочные обработанные фото. Ну какие папарацци ! Это Буля папараццам машет, Лопырь натужно улыбается, затем Буля показательно держит Викусю за по_пу в нужном ракурсе, а папараци буквально влезли на лежак под тент.
В Сети появились новые фото Виктории Лопыревой и Игоря Булатова на пляже
177 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.