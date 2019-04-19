Шарлиз Терон впервые объяснила, почему ее 7-летний сын давно носит одежду для девочек

В 2012 году Шарлиз Терон приняла решение усыновить мальчика из ЮАР, которого назвала Джексоном. На днях актриса рассказала, почему ее сын выглядит как девочка и носит платья.

Шарлиз Терон с сыном Джексоном

Мы уже рассказывали о том, что 43-летняя Шарлиз Терон разрешает своему приемному сыну Джексону носить платья. В беседе с журналистами актриса также признавалась, что называет 7-летнего мальчика дочерью.



На днях знаменитость дала интервью, в котором объяснила, почему растит сына как девочку. Как пишет издание Daily Mail, все дело в том, что Шарлиз искренне считает Джексона девочкой, такой же, как его младшая сестра Августа.

«Я тоже думала, что она (Джексон, — прим. Woman.ru) мальчик. Пока она в три года не посмотрела на меня и не сказала: ''Я не мальчик!''» — заявила Терон.

1 2 3 4 5 6 Шарлиз Терон призналась, что считает своего 7-летнего сына Джексона девочкой

Актриса также добавила, что очень любит своих детей и готова пойти на все, чтобы сделать их счастливыми. «Они родились такими, какие есть, и не мне решать, кем они станут, когда вырастут», — подытожила Шарлиз.