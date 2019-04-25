Симона Юнусова показала, как ее 5-летняя внучка читает рэп об отце

На днях Симона Юнусова опубликовала в Инстаграме видео, на котором ее пятилетняя внучка Алиса исполняет рэп. После просмотра ролика многие подписчики мамы Тимати пришли к выводу, что девочка унаследовала талант своего отца.

Инстаграм Симоны Юнусовой по большей части состоит из фотографий и видеозаписей с участием ее пятилетней внучки Алисы. Недавно мама Тимати опубликовала новый ролик, на котором девочка исполняет рэп-композицию, посвященную своему отцу.



На видео длительностью в одну минуту Алиса под музыку танцует и говорит о том, как гордится своим отцом.

«Мой папа — самый лучший папа в мире. На сцене может петь и танцевать. Он лучше всех умеет рэп читать!» — произносит дочь Тимати.

1 2 3 ... 8 Симона Юнусова показала видео, на котором ее внучка Алиса исполняет рэп

«Такая прикольная», «Гены непобедимы!», «Вся в папу», «Молодец», «Юная рэперша», «Какая умница!», «Крутая она», — отмечали в комментариях интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены). Многие фолловеры Симоны также выразили надежду на то, что вскоре девочка споет и о маме. Интересно, как оценил музыкальный талант своей дочери сам Тимати?