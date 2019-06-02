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Андрей Малахов, Валерия, Екатерина Варнава и другие звезды поздравили юных посетителей ГУМа с Днем защиты детей

1 июня в столичном ГУМе прошел День Мороженого. В этом году летний десерт детям раздавали Валерия и Иосиф Пригожин, Илья Авербух, Альбина Джанабаева и многие другие знаменитости. 
Валдис Пельш, Ксения Алферова
Валдис Пельш и Ксения Алферова

Вот уже не первый год в первый день лета ГУМ совместно с благотворительным фондом поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» актеров Егора Бероева и Ксении Алферовой проводят праздник, приуроченный ко Всемирному Дню защиты детей — День мороженого.

Каждое 1 июня известные актеры, музыканты, спортсмены и телеведущие перевоплощаются в самых настоящих мороженщиков.

С раннего утра до позднего вечера знаменитости стоят у прилавков, чтобы продать юным посетителям ГУМа знаменитое лакомство, причем по специальной цене — всего 25 рублей за порцию. 

Михаил Куснирович
Организатор «Дня мороженого» Михаил Куснирович

В этом году роли продавцов десерта на себя примерили фигурист Илья Авербух, актеры Федор и Виктор Добронравовы, юмористки Марина Кравец и Екатерина Варнава и многие другие звезды отечественного спорта и шоу-бизнеса.

Все вырученные от продажи мороженого в этот день средства будут потрачены в рамках программ благотворительного фонда «Я есть!», призванных изменить отношение общества к особенным детям. 

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02 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Пресс-служба
Теги

Валдис Пельш, Ксения Алферова, Ирина Алферова, Михаил Куснирович, Екатерина Варнава, Андрей Малахов, Певица Валерия, Иосиф Пригожин, Альбина Джанабаева, Илья Авербух, Марина Кравец, Дмитрий Харатьян, Вячеслав Фетисов, Александр Олешко, Елена Захарова, Екатерина Волкова («Воронины»), Любовь Толкалина, Марат Башаров, Федор Добронравов, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Петренко, Алексей Немов, Константин Андрикопулос, Ольга Андрикопулус, Сергей Шакуров

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Добронравовы прелесть, особенно старший:))) добрый дед мороженщик. Толкалина симпатична, естественна. Джанабаева вообще не вписывается, выскочка какая-то. Красивая, но отталкивает. А уж зачем тут Башаров - не понимаю, с его-то репутацией. В тюрьме должен быть, на мороженщиком с детьми.

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