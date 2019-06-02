Андрей Малахов, Валерия, Екатерина Варнава и другие звезды поздравили юных посетителей ГУМа с Днем защиты детей

Вот уже не первый год в первый день лета ГУМ совместно с благотворительным фондом поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» актеров Егора Бероева и Ксении Алферовой проводят праздник, приуроченный ко Всемирному Дню защиты детей — День мороженого.
С раннего утра до позднего вечера знаменитости стоят у прилавков, чтобы продать юным посетителям ГУМа знаменитое лакомство, причем по специальной цене — всего 25 рублей за порцию.
В этом году роли продавцов десерта на себя примерили фигурист Илья Авербух, актеры Федор и Виктор Добронравовы, юмористки Марина Кравец и Екатерина Варнава и многие другие звезды отечественного спорта и шоу-бизнеса.
Все вырученные от продажи мороженого в этот день средства будут потрачены в рамках программ благотворительного фонда «Я есть!», призванных изменить отношение общества к особенным детям.