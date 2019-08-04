Анастасия Решетова получила первый подарок от мамы Тимати для будущего малыша

Совсем скоро Анастасия Решетова впервые станет мамой. Модель уже вовсю готовится к появлению малыша на свет. На днях девушка похвасталась подарками от будущей свекрови.

Анастасия Решетова ждет ребенка от Тимати

Большинство интернет-пользователей уверены, что мама Тимати, Симона Юнусова, очень любит экс-возлюбленную сына Алену Шишкову и прохладно относится к его нынешней избраннице Анастасии Решетовой.

Как бы там ни было, у рэпера и модели все серьезно: через считаные недели влюбленные станут родителями.

Даже если Симона действительно не была расположена к Насте, то сейчас можно с уверенностью сказать, что лед тронулся.

На днях Решетова показала в своем Инстаграме подарки от мамы бойфренда: одежду для будущего малыша бренда DNK, который выпустил совместную с Симоной Юнусовой коллекцию «Хиппи». «Тут много всего, в том числе и для меня. Очень хочется, чтобы поскорее настал момент, когда это все можно будет примерить на ребеночка», — призналась Анастасия.

1 2 3 ... 9 Симона Юнусова очень близка с Аленой Шишковой

Отметим, что цвет нарядов для будущего малыша черный, из чего можно сделать вывод, что у модели и рэпера действительно родится мальчик. С другой стороны, все мы помним, что Алису практически с самого рождения родители одевали в одежду черного цвета. Что ж, ждать осталось недолго.