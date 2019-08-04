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Анастасия Решетова получила первый подарок от мамы Тимати для будущего малыша

Совсем скоро Анастасия Решетова впервые станет мамой. Модель уже вовсю готовится к появлению малыша на свет. На днях девушка похвасталась подарками от будущей свекрови.
Анастасия Решетова и Тимати
Анастасия Решетова ждет ребенка от Тимати

Большинство интернет-пользователей уверены, что мама Тимати, Симона Юнусова, очень любит экс-возлюбленную сына Алену Шишкову и прохладно относится к его нынешней избраннице Анастасии Решетовой. 

Как бы там ни было, у рэпера и модели все серьезно: через считаные недели влюбленные станут родителями.

Даже если Симона действительно не была расположена к Насте, то сейчас можно с уверенностью сказать, что лед тронулся. 

На днях Решетова показала в своем Инстаграме подарки от мамы бойфренда: одежду для будущего малыша бренда DNK, который выпустил совместную с Симоной Юнусовой коллекцию «Хиппи». «Тут много всего, в том числе и для меня. Очень хочется, чтобы поскорее настал момент, когда это все можно будет примерить на ребеночка», — призналась Анастасия.

Отметим, что цвет нарядов для будущего малыша черный, из чего можно сделать вывод, что у модели и рэпера действительно родится мальчик. С другой стороны, все мы помним, что Алису практически с самого рождения родители одевали в одежду черного цвета. Что ж, ждать осталось недолго. 

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Текст Саша Белая
Фото @volkonskaya.reshetova, @simona280/ Instagram
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Анастасия Решетова

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Опять все чёрное?? Зачем??

  • Очень странно, что чёрное. Странный выбор. ( деткам такое не покупают обычно

  • Как можно ребеночку надеть такую страшную одежду. Только на Хеллоуин разве что

  • Слушайте, дамы. Если надеть черный комплект с белой, розовой, голубой шапочкой и такими же кроссовками-пинетками, то получится стильно. Что ж за мода такая детей наряжать в рюши-розовое целиком. Сама с удовольствием покупаю для сына темно-серое и черное. Шапочка, пинетки, что-то наверх (толстовка/куртка и тд) другого оттенка и получается стильно. А вот цветные вещи выглядят не так. В ходу белый, черный, серый, иногда немного красного и их сочетания. И никакого голубого тотал лук, буэ

  • Одежда в ДНК - унисекс и чёрный цвет, черепа - часть концепции. На самом деле и смотрится очень круто, а не траурно, как на мальчиках, так и на девочках, поэтому пол будущего ребёнка этот подарок не раскрывает)

  • Ужас!!!

  • А носочки розовые, так что не факт что мальчик

  • тем, кто в танке: цвета сильно влияют на развитие малышей. Светлыми пастельными тонами не зря испокон веков окружают младенцев и маленьких детей, девушек, юношей.

  • Мне нравится,черепа никогда не выйдут из моды!Тем более,когда ребенок маленький,он не видит в чем он одет:)))он же не будет спать в Черной кроватке,под Черным одеялом,с Черными погремушками и т.д.

  • . Такой ужас подарить... надо срочно выкинуть этот "подарок". Мало ли что

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