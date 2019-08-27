Лучший друг: принцессе Шарлотте не терпится отправиться в школу вместе с братом

До конца летних каникул осталось меньше недели. Многие ученики с грустью смотрят на календарь, однако принцесса Шарлотта не из их числа. Наследница королевской семьи хочет поскорее отправиться в школу, ведь там она будет учиться вместе со своим старшим братом.
Джордж уже два года является студентом частной школы Thomas's Battersea. Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение отправить туда и 4-летнюю Шарлотту. По словам инсайдера, девочка предвкушает начало учебных занятий. «Она не может дождаться, чтобы оказаться вместе с Джорджем в одной школе. Наследница воодушевлена и очень взволнована», — сообщили в окружении герцога и герцогини Кембриджских в беседе с изданием People.
Сам мальчик тоже не грустит по поводу стремительно прошедших каникул и ждет встречи с друзьями.