Лучший друг: принцессе Шарлотте не терпится отправиться в школу вместе с братом

Конец августа. Скоро в школу. В этом году на линейке вместе с Джорджем будет стоять и его младшая сестра Шарлотта, которой не терпится поскорее познакомиться со своими одноклассниками.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

До конца летних каникул осталось меньше недели. Многие ученики с грустью смотрят на календарь, однако принцесса Шарлотта не из их числа. Наследница королевской семьи хочет поскорее отправиться в школу, ведь там она будет учиться вместе со своим старшим братом.



Принц Джордж и принцесса Шарлотта

Джордж уже два года является студентом частной школы Thomas's Battersea. Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение отправить туда и 4-летнюю Шарлотту. По словам инсайдера, девочка предвкушает начало учебных занятий. «Она не может дождаться, чтобы оказаться вместе с Джорджем в одной школе. Наследница воодушевлена и очень взволнована», — сообщили в окружении герцога и герцогини Кембриджских в беседе с изданием People.

«Принц Джордж — очень заботливый и милый старший брат. Он присмотрит за младшей сестрой и будет гордиться тем, что показывает ей пример», — также сообщил собеседник.

1 2 3 ... 10 Совсем скоро принцесса Шарлотта пойдет в школу

Сам мальчик тоже не грустит по поводу стремительно прошедших каникул и ждет встречи с друзьями.