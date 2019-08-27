Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Лучший друг: принцессе Шарлотте не терпится отправиться в школу вместе с братом

Конец августа. Скоро в школу. В этом году на линейке вместе с Джорджем будет стоять и его младшая сестра Шарлотта, которой не терпится поскорее познакомиться со своими одноклассниками.
Принц Джордж Александр Луи, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Кейт Миддлтон, принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

До конца летних каникул осталось меньше недели. Многие ученики с грустью смотрят на календарь, однако принцесса Шарлотта не из их числа. Наследница королевской семьи хочет поскорее отправиться в школу, ведь там она будет учиться вместе со своим старшим братом. 

Принц Джордж и принцесса Шарлотта 
Принц Джордж и принцесса Шарлотта 

Джордж уже два года является студентом частной школы Thomas's Battersea. Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение отправить туда и 4-летнюю Шарлотту. По словам инсайдера, девочка предвкушает начало учебных занятий. «Она не может дождаться, чтобы оказаться вместе с Джорджем в одной школе. Наследница воодушевлена и очень взволнована», — сообщили в окружении герцога и герцогини Кембриджских в беседе с изданием People.

«Принц Джордж — очень заботливый и милый старший брат. Он присмотрит за младшей сестрой и будет гордиться тем, что показывает ей пример», — также сообщил собеседник.

Сам мальчик тоже не грустит по поводу стремительно прошедших каникул и ждет встречи с друзьями.

Перейти к обсуждению


27 августа 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @kensingtonroyal/Instagram, Getty Images
Теги

Принц Джордж Александр Луи, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.